有片｜石澳巨浪捲走男子 大批救生員驚險合力拯救直斥「玩命吖嘛」

昨日10月1日為國慶假期，加上天氣炎熱，多人前往石澳泳灘享受陽光與海灘，海灘上人頭湧湧，惟昨日該處浪濤洶湧，捲起約4、5米高巨浪，救生員多次呼籲市民勿落水，惟不少泳客漠視救生員勸籲，冒險落水玩樂，亦有人滑浪人士滑浪，其間，一名男子被大浪捲走，多名救生員出動合力拯救，幸最終化險為夷。

驚險片段曝光

有市民拍到驚險救人片段發布到網上，影片長4分34秒，從影片中可見，當時浪大而且非常急，目測共至少十多名消防員一同拯救，當中數名救生員已在海中救該名男子，但因巨浪未能即時游返岸上，於是多名救生員連成一線，拉著一條長繩，由岸邊一直延伸出海面協助救援。眾人神色緊張，每次有大浪撲來時，救生員均要先蹲下暫避，海中亦不時有人舉手示意，與岸上拼著繩索的救生員溝通，場面驚險。

救生員直斥市民「玩命」

經過數分鐘與巨浪搏鬥，救生員終將男子救回岸上，其他救生員亦立即上前協助，男子清醒由救生員攙扶下能行走，似乎並無大礙，岸上則站滿圍觀人群。其中一名救生員眼見男子獲救後，向圍觀人群大聲斥喝道「望到啦！叫咗唔好落去啦！落水玩啦！玩命吖嘛！」發帖文者則留言指，當日非常超大浪，救生員已不斷勸人不要落水，結果出事「多得救生員合力救返上岸，真的辛苦晒」。