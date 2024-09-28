有片｜維港驚現水龍捲席捲半空　維持約兩分鐘

今日（28日）中午約12時半，有巿民拍攝到紅磡對開海面有水龍捲出現，紛紛上載至社交平台。從多條網上影片中可見，水龍捲疑在紅磡海逸豪園對開海面逐漸形成，該位置的海水不斷轉圈，越來越快，其後更向上空升起，有如輕煙般席捲上半空，然後逐漸減短，約兩分鐘後消散。

香港水龍捲於5月至10月雨季最常見

根據天文台資料，在香港出現的水龍捲於5月至10月期間的雨季最常見。水龍捲是一條快速旋轉、夾雜著水滴的雲柱，由對流雲的底部連接著水面。水龍捲的風速一般較陸地上的龍捲風為低。由於水龍捲有時能將水吸起，它也俗稱為「龍吸水」。

水龍捲通常和猛烈雷暴有關

水龍捲一般分成兩大類，而第二類通常和猛烈雷暴有關，它們會伴隨著惡劣天氣如大風及冰雹，並有時會在陸上發展之後移至海上。與第一類不同，這類水龍捲在雷暴內由上至下發展，在起初階段會先出現漏斗雲，之後逐漸延伸至地面或海面。天文台在2018年6月內，共有3天接獲水龍捲報告。