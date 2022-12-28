有片｜行山婦疑岸邊打卡墮海　釣魚客魚鉤救回岸邊

相信不少人行山時會順道打卡留念，再將照片放在社交平台分享。不過拍照時要注意安全，以免樂極生悲，釀成意外。今日(28日)網上就有影片顯示，一名行山女子懷疑在海岸邊拍照期間不慎失足墮海，幸獲釣魚客用魚鉤救回岸邊，撿回一命。
目擊婦：我個心卜卜跳
該影片長約4分鐘，影片交代「一名女子行山期間，走近岸邊拍照時意外墮海」，「事發地點不時有大浪拍打岸邊大石」。片中一名身穿熒光黃色外套女子在海浪中載浮載沉，岸邊市民見狀隨即上前救人，有男子用手中釣魚竿上的魚鉤，鉤中該名女子身軀，此時片中有女子大叫「幫手拖下」，終於再有一名男子上前施援，合力用魚絲將女子拉回岸邊，片中的女子就說：「我老公喺度救緊人啊，用魚鉤鉤緊落水個女人啊，鉤咗上黎啦……哎呀，我依家個心卜卜跳。」
白衣男一度跣腳跌倒
其後白衣男子試圖將墮海女子拉上岸邊，疑氣力不繼，多次回頭叫其他人幫忙，更一度跣腳跌倒，險象環生。此時另一名黑衣男子仗義上前幫手，期間海浪不時打上岸邊，兩名男子的衣服亦被海浪沾濕。
網民：冇事真係要劏雞還神
影片最後，見到政府飛行服務隊派員到場。政府飛行服務隊回覆傳媒時表示，在12月25日聖誕節下午2時30分接獲消防處求助，指在西貢龍蝦灣一帶發現一名墮海女子，她被釣魚客救回岸邊，其後人員派出直昇機到場，墮海女子當時清醒，但感不適，由直昇機送往東區醫院治理。
不少網民看過這段魚竿救人的影片後都感到牙煙，有人更坦言該墮海女子「冇事真係要劏雞還神」。