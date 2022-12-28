有片｜行山婦疑岸邊打卡墮海　釣魚客魚鉤救回岸邊

相信不少人行山時會順道打卡留念，再將照片放在社交平台分享。不過拍照時要注意安全，以免樂極生悲，釀成意外。今日(28日)網上就有影片顯示，一名行山女子懷疑在海岸邊拍照期間不慎失足墮海，幸獲釣魚客用魚鉤救回岸邊，撿回一命。

目擊婦：我個心 卜卜跳

該影片長約4分鐘，影片交代「一名女子行山期間，走近岸邊拍照時意外墮海」，「事發地點不時有大浪拍打岸邊大石」。片中一名身穿熒光黃色外套女子在海浪中載浮載沉，岸邊市民見狀隨即上前救人，有男子用手中釣魚竿上的魚鉤，鉤中該名女子身軀，此時片中有女子大叫「幫手拖下」，終於再有一名男子上前施援，合力用魚絲將女子拉回岸邊，片中的女子就說：「我老公喺度救緊人啊，用魚鉤鉤緊落水個女人啊，鉤咗上黎啦……哎呀，我依家個心卜卜跳。」