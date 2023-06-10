有片｜警紅磡追截車輛開兩槍拘捕司機　稱開槍為保護道路使用者安全 (持續更新)

【16:25更新】新增警方交代案情

警方在紅磡追截可疑車輛，期間警員至少開了兩槍，並拘捕一名可疑司機，相關畫面在網上曝光。警方下午交代案件，表示該2名開槍警員是為了保護自己及其他道路使用者安全，在口頭警告無效下，於千鈞一髮間才開槍，強調警員對使用武器有守則。至於該可疑車輛是一部失車，25歲男司機就涉嫌販毒等被捕。

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫指，早上約11時45分，警方接獲市民舉報，指有懷疑已報失的車輛，即「影子車」於窩打老道近獅隧出現，並向尖沙咀方向行駛，警員其後於公主道近紅磡警署發現該車輛，由於當時正塞車，警方上前嘗試截停，發出口頭警告後，司機沒有反應，並倒車逃走，撞到另一輛私家車，現場交通警員為了保護自己及其他道路使用者安全，遂拔槍並向車輛右邊開了一槍，打中車門；惟司機隨即撞向警車，現場另一名交通警長亦拔槍向可疑車輛左邊開一槍，打中後座乘客位的車窗，之後車輛繼續向前駛，撞到防推欄後停下 ，警方上前拘捕司機。