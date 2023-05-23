有片｜阿叔落車疑忘記㩒鐘喪爆粗　網民大讚車長罵不還口脾氣好

「開車啦，我趕時間呀，你快X啲開車啦」……今日(23日)網上流傳一段影片，顯示一名中年男子懷疑搭巴士時忘記撳鐘落車，結果發脾氣大叫車長開門，車長一直沒有還口，獲網民大讚他脾氣好。

愈說愈激動 作勢打車長

該影片長約1秒30秒，在Youtube車Cam特警頻道上載。片段可見一名戴口罩、身穿T恤牛仔褲的中年男子，懷疑搭巴士時忘記撳鐘落車，結果大發脾氣。他先在落車位置大叫車長開門，不得要領後，便走到駕駛室旁邊，用手連拍駕駛室門數次，期間愈說愈激動，不斷吆喝車長「開門啦」，又說「我要行好遠呀……我趕時間呀，點呀？開門呀」，更爆粗辱罵車長：「你咁X食懵了飯……你快X啲開門啦，開咗門行出去咪得囉！」