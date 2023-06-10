有片｜黃鴨首日展出一隻「中暑」泄氣　主辦方：天氣熱主動放氣免危險 (更新)

【16:00更新】新增主辦方解釋黃鴨泄氣原因

「雙黃鴨」今日(10日)首日在添馬公園對開的維港公展，惟其中一隻黃鴨在下午突然泄氣，倒臥海面。主辦方其後解釋，例行檢查時，發現其中一隻橡皮鴨因天氣熱氣壓升變繃緊，考慮後決定主動放氣以減風險，而另一隻則未發現異常情況。

網上影片見到，兩隻巨鴨原本結伴維園在游水，怎料其中一隻巨鴨，身形突然慢慢消瘦，由原本「脹卜卜」的身軀變了一隻瘦鴨，不久只見一隻「鴨屍」倒臥海面上，有數名工作人員，未知是否為搶救黃鴨而努力，主辦方指為免危險而主動放氣。

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【14:20更新】闊別港人10年的巨型黃鴨今日起(10日)雙雙在金鐘添馬公園對開的維港海面，與多年不見的香港朋友見面，吸引不少市民前往打卡，惟其中一隻黃鴨在下午約1時50分突然泄氣。網上圖片見到，其中一隻黃鴨像被壓扁般，倒臥海中浮沉，餘下只得一隻黃鴨在海面，顯示形單影隻，有點可憐。現場有工作人員處理，暫未知泄氣原因。

原定今起維港展出兩周

「雙黃鴨」在前晚由船隻運送到灣仔會展對開維港完成充氣，並在昨日舉行啟航禮。創作者荷蘭藝術家霍夫曼曾表示，「兩隻橡皮鴨代表雙重幸運」，希望展覽會如以往般帶來很多歡樂，又指目前世界受疫情、戰爭和政治形勢影響，認為今次是合適時機帶來雙重幸運。「雙黃鴨」原定在添馬公園對開的維港海面展出兩周，而在下周日(18日)父親節，黃鴨還會在維港「暢游」，途經銅鑼灣、尖沙咀星光大道，與市民和遊客「say hi」。