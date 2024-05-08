有片｜黑衣男扑爆NSX和GTR案　消息：警拘35歲黑幫男 (更新)

【5月8日更新】近日一段扑爆「東洋法拉利」NSX和「東瀛戰神」GTR-R34的影片在網上瘋傳，惹來不少網民討論。消息指，警方經調查後鎖定疑犯身份，並拘捕一名35歲、有黑社會背景的男子。現時警方正調查疑犯的犯案動機，同時追緝其餘涉案人士。 車主為 投資公司商人 據了解，事件發生在上周三(1日)晚上11時許，地點為沙田一個設有閉路電視的室內停車場。當晚有經過停車場的人士見到3名黑衣男子，感到可疑遂通知保安。其後保安發現案中NSX和GTR遭人毀壞，於是報案。警方經調查後翌日拘捕一名姓黃的35歲男子，他有黑社會背景，並將案件列作刑事毀壞，交由沙田警區反黑組跟進。

報道指，涉案車輛為一名47歲男子擁有，他聲稱是投資公司商人，在去年11月開始租用涉事停車場的4個車位，並將涉案兩輛受損車輛及另外兩架車停泊在場。

兩黑衣男潛停車場 扑爆NSX和GTR淋腐液 【5月7日更新】網上瘋傳一段扑爆日本國寶級跑車的影片，可見兩名身穿黑衫黑褲的男子在停車場內，毀壞兩部分別被譽為「東洋法拉利」的NSX和「東瀛戰神」GTR-R34，兩款跑車都是經典的紅色和藍色，事後有人更將毀壞兩車的片段放上網，惹來網民議論。 「淋嘢」、「快啲你淋咗先」 該段全長2分12秒。影片甫開始，已見兩名黑衫黑褲的男子在停車場內掀起兩車的車冚，繼而不斷揮錘扑爆兩車的車窗，傳來陣陣玻璃破裂之聲。不久後，在場另一名拍片的男子向兩人表示「淋嘢、淋嘢」、「快啲你淋咗先」，兩名黑衫黑褲的男子遂向兩車的內籠淋潑疑似通渠水的腐蝕性液體，逞兇後，有人著「拎走晒嘢」離開。