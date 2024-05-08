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2024-05-08 10:10:00

有片｜黑衣男扑爆NSX和GTR案　消息：警拘35歲黑幫男 (更新)

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兩名黑衣男子在停車場毀壞NSX及GTR-R34。(網片截圖)

兩名黑衣男子在停車場毀壞NSX及GTR-R34。(網片截圖)

【5月8日更新】近日一段扑爆「東洋法拉利」NSX「東瀛戰神」GTR-R34的影片在網上瘋傳，惹來不少網民討論。消息指，警方經調查後鎖定疑犯身份，並拘捕一名35歲、有黑社會背景的男子。現時警方正調查疑犯的犯案動機，同時追緝其餘涉案人士。

車主為投資公司商人

據了解，事件發生在上周三(1日)晚上11時許，地點為沙田一個設有閉路電視的室內停車場當晚有經過停車場的人士見到3名黑衣男子，感到可疑遂通知保安。其後保安發現案中NSX和GTR遭人毀壞，於是報案。警方經調查後翌日拘捕一名姓黃的35歲男子，他有黑社會背景，並將案件列作刑事毀壞，交由沙田警區反黑組跟進。

報道指，涉案車輛為一名47歲男子擁有，他聲稱是投資公司商人，在去年11月開始租用涉事停車場的4個車位，並將涉案兩輛受損車輛及另外兩架車停泊在場。

兩名黑衣男子在停車場毀壞NSX及GTR-R34。(網片截圖) 兩名黑衣男子在停車場毀壞NSX及GTR-R34。(網片截圖) 兩名黑衣男子在停車場毀壞NSX及GTR-R34。(網片截圖) 兩名黑衣男子在停車場毀壞NSX及GTR-R34。(網片截圖) 兩名黑衣男子向兩車的車廂淋潑疑似通渠水的腐蝕性液體。(網片截圖) 兩名黑衣男子向兩車的車廂淋潑疑似通渠水的腐蝕性液體。(網片截圖) 兩名黑衣男子向兩車的車廂淋潑疑似通渠水的腐蝕性液體。(網片截圖) 兩名黑衣男子在停車場毀壞NSX及GTR-R34。(網片截圖)

兩黑衣男潛停車場　扑爆NSX和GTR淋腐液

【5月7日更新】網上瘋傳一段扑爆日本國寶級跑車的影片，可見兩名身穿黑衫黑褲的男子在停車場內，毀壞兩部分別被譽為「東洋法拉利」的NSX和「東瀛戰神」GTR-R34，兩款跑車都是經典的紅色和藍色，事後有人更將毀壞兩車的片段放上網，惹來網民議論。

「淋嘢」、「快啲你淋咗先」

該段全長2分12秒。影片甫開始，已見兩名黑衫黑褲的男子在停車場內掀起兩車的車冚，繼而不斷揮錘扑爆兩車的車窗，傳來陣陣玻璃破裂之聲。不久後，在場另一名拍片的男子向兩人表示「淋嘢、淋嘢」、「快啲你淋咗先」，兩名黑衫黑褲的男子遂向兩車的內籠淋潑疑似通渠水的腐蝕性液體，逞兇後，有人著「拎走晒嘢」離開。

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網民：黐線咁樣扑爆人架車

事後有人將毀壞兩車的片段放上網，不少網民看後都笑言：「打玻璃做乜」、「換玻璃有幾貴？」亦有人心痛兩部經典跑車遭人破壞：「嘩！2部經典比啲戇X咁搞」、「黐線咁樣扑爆人架車」。

此外，有人將有關片段放上賣車網及社交網，提醒賣家留意最近有兩部爛車在市場出售，當中更列明兩車的車牌及車主姓名，形容「買到嘅就冇運行啦，小心揸車安全啊」。

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