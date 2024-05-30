有立法會議員指廢物運往大灣區循環再用需達致雙贏

陳紹雄在節目《千禧年代》表示，政府正商討此事，他認為涉及許多法律法規、過程複雜，要一籃子討論。如果灣區已建立回收重用物料的生產鏈，由他們做會具規模效應，灣區短期內有焚化設施可供香港考慮，便可以將部分廢物循用，部分焚化處理。

政府正探討能否將本港部分可回收廢物運往大灣區，將廢物與資源一體化處理。立法會環境事務委員會副主席陳紹雄說，將本港廢物運到大灣區循環再用涉及許多法規，可持開放態度處理，強調需要做到雙贏。

他強調安排要做到雙贏，不要令灣區居民產生觀感問題，最重要香港不能放軟手腳，盡責任處理好廢物問題，最後是考慮達致經濟效益的合作模式。他認為香港地少人多，處理廢物應朝高產值方向發展，例如研發新技術、新材料，提高廢物回收效率。

港區全國政協委員、立法會議員黃錦輝在同一節目說，曾考察內地焚化設施及廢物回收工作做得很好，焚化設施有剩餘焚化量，故在兩會時曾提出意見將本港廢物運到內地處理。

他表示，不要只針對將本港垃圾運到內地，而是做到大灣區共享經濟，大灣區規劃時可考慮做統籌，在灣區內有焚化空間可生產能量，可將垃圾運過去，當他們生產能量後又傳去不同地方。他又認為，既然開始探討無廢灣區，未來可因應情況檢討香港建造焚化爐的規模，以至需建造的數量。