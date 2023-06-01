有線收費電視台今起停播　主播：多謝支持

有線收費電視台今起停播。(資料圖片)

有線電視收費電視廣播服務牌照，今日（1日）起終止，結束30年服務。有線新聞台昨日於11時59分由新聞總主播王巧在最後一則新聞交代停播消息，指有線新聞團隊，會繼續為觀眾提供新聞同資訊，「多謝大家對有線嘅支持。」傳送訊號隨即中斷。

旗下3個免費電視頻道續播

有線寬頻通訊今年2月獲得政府批准，交還本地收費電視節目服務牌照。而集團旗下3個免費電視頻道，將繼續播放有線旗下電視節目。其中HOY TV 78台資訊台會播放24小時新聞資訊；76台香港國際財經台以及77台HOY TV，則會播放綜藝和劇集等娛樂節目。