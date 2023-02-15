有線電視收費頻道6月停播 將集中資源做好有線新聞

有線電視獲准提早6年交還本地收費電視牌照，頻道將於今年6月1日起停播。其母公司有線寬頻表示，集團之後會集中資源，加大投資旗下免費電視頻道和多媒體業務，同時提高相關業務質素。有線寬頻又稱，集團會繼續發展「有線新聞」品牌，並透過現有3條免費電視頻道播放。
有線電視的收費電視牌照，原本於2016年獲行政會議續期12年至2029年5月31日，但有線電視去年9月底向政府提出中止牌照，昨獲政府會同行會批准提早6年至今年6月1日終止牌照。有線寬頻昨發出內幕消息公告指，香港媒體市場結構急速改變，環球付費內容提供者及收費電視經營者競爭日益激烈，集團在終止收費電視服務後會推動轉型，集中資源提高旗下免費電視頻道和多媒體服務的質素。
將向客戶發處理機頂盒指引
在牌照終止前，有線電視將如常提供收費電視服務，並會向客戶提供處理現有機頂盒等設備的指引，以及主動聯絡個別有需要用戶，無意保留機頂盒的用戶可交還到指定回收點，有客戶昨已收到終止服務的通知。有線寬頻又指，即日起會開放10條包括娛樂、電影、兒童和紀實等類別的收費頻道，予所有住宅用戶免費收看。
有線新聞及有線財經媒體集團總經理、新聞及資訊總監關慧玲昨向員工發信指，「有線新聞」是全港首條24小時新聞頻道，交還收費電視牌照不代表「有線新聞」品牌完成歷史任務，反而會改以免費電視形式，在旗下3個免費頻道播放新聞內容。她續說，交牌後可集中資源做好新聞內容，並強調有線新聞正繼續招攬人才。
集團澄清現無計劃裁員
據了解，行會昨一度討論有線電視計劃裁員一成。有線寬頻昨澄清，集團並沒有計劃裁員，現正繼續招聘。商務及經濟發展局發言人表示，有線電視近年連年虧損、經營環境困難，政府尊重交還牌照的決定，並已提醒有線需要妥善處理訂戶退出或轉用事宜，保障消費者權益，以及須嚴格按照《僱傭條例》處理員工後續安排。
九倉有線電視1993年啟播
有線電視前稱九倉有線電視，1993年10月正式開播，初時提供約10個頻道，其中一個之後更成為全港首個全天候廣東話新聞頻道。有線電視發展至今，合共提供近130條頻道，提供電影、體育、兒童和成人台等節目。
有線寬頻近年更染指免費電視業務，旗下的奇妙電視在2016年獲批免費電視牌照後，「奇妙電視中文台」翌年啟播，並先後改名為「香港開電視」和「HOY TV」，奇妙電視另設「香港國際財經台」和「HOY資訊台」。