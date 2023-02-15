有線電視收費頻道6月停播 將集中資源做好有線新聞

有線電視獲准提早6年交還本地收費電視牌照，頻道將於今年6月1日起停播。其母公司有線寬頻表示，集團之後會集中資源，加大投資旗下免費電視頻道和多媒體業務，同時提高相關業務質素。有線寬頻又稱，集團會繼續發展「有線新聞」品牌，並透過現有3條免費電視頻道播放。

有線電視的收費電視牌照，原本於2016年獲行政會議續期12年至2029年5月31日，但有線電視去年9月底向政府提出中止牌照，昨獲政府會同行會批准提早6年至今年6月1日終止牌照。有線寬頻昨發出內幕消息公告指，香港媒體市場結構急速改變，環球付費內容提供者及收費電視經營者競爭日益激烈，集團在終止收費電視服務後會推動轉型，集中資源提高旗下免費電視頻道和多媒體服務的質素。

將向客戶發處理機頂盒指引

在牌照終止前，有線電視將如常提供收費電視服務，並會向客戶提供處理現有機頂盒等設備的指引，以及主動聯絡個別有需要用戶，無意保留機頂盒的用戶可交還到指定回收點，有客戶昨已收到終止服務的通知。有線寬頻又指，即日起會開放10條包括娛樂、電影、兒童和紀實等類別的收費頻道，予所有住宅用戶免費收看。

有線新聞及有線財經媒體集團總經理、新聞及資訊總監關慧玲昨向員工發信指，「有線新聞」是全港首條24小時新聞頻道，交還收費電視牌照不代表「有線新聞」品牌完成歷史任務，反而會改以免費電視形式，在旗下3個免費頻道播放新聞內容。她續說，交牌後可集中資源做好新聞內容，並強調有線新聞正繼續招攬人才。

