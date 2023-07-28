有記錄以來7月份最高 颱風杜蘇芮影響 昨錄得36.1度

熱帶氣旋杜蘇芮預計今早(28日)最接近本港，並在香港以東400公里左右掠過，天文台昨午指，估計改發更高信號機會不大。受杜蘇芮的外圍下沉氣流影響，華南持續極端酷熱，本港昨午氣溫普遍升至攝氏35度以上，中午時分市區氣溫升至36.1度，是今年以來的最高紀錄，亦是有記錄以來7月份的最高氣溫。天文台預計今日持續酷熱，最高達33度，而周六起間中有驟雨，氣溫略為回落。

有市民不懼酷熱天氣，在戶外運動。(陳奕釗攝)

天文台昨午預計一號風球在昨晚至今早維持。受杜蘇芮的外圍下沉氣流影響，華南持續極端酷熱，昨中午時分市區氣溫升至36.1度，而多區更出現逾37度以上高溫，包括跑馬地、將軍澳、打鼓嶺，而上水元朗更高達38度。天氣酷熱，市民在室外猶如身處蒸焗爐，非常悶熱，途人行一小段路都汗流浹背，凍飲、小風扇均似無法降溫。

天文台指，按照預測，杜蘇芮會在今早(28日)最接近本港，並在香港以東400公里左右掠過。屆時杜蘇芮亦會登陸福建南部，移入內陸並逐漸減弱，一號風球會在昨晚至今早維持，而改發更高熱帶氣旋警告信號的機會不大。天文台預計今日本港將持續酷熱，局部地區有驟雨及雷暴。

料正面吹襲廈門市

另外，中央氣象台預計，杜蘇芮今日在福建福清到廣東饒平一帶沿岸登陸，很大機會正面吹襲廈門市；廈門市發出防颱風動員令，由昨晚8時起，公共交通逐步停運。晚上10時起至防颱風應急響應結束前，市內所有居民不得出門，車輛不上路。鄰近的泉州、廣東汕頭等，昨起已全面停班停課休市。

台灣的氣象部門指，中南部昨已受杜蘇芮影響，下午後風雨明顯，花蓮有一名女子溺水死亡。