有郵輪公司客量理想增加香港航次　羅淑佩籲商界把握機會吸客

政府《香港旅遊業發展藍圖2.0》提出要發展郵輪旅遊。文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，有郵輪公司因應今個航季載客量理想，決定增加旗下郵輪今年在港航次，又指新的郵輪航程和客源證明本港郵輪旅遊業恢復得不錯，呼籲商界好好把握機會吸客。

新航程客源證明郵輪旅遊業恢復不錯 啟德郵輪碼頭今日正同時停泊兩艘大型郵輪，分別是海洋光譜號(Spectrum of the Seas)和莎倫娜號(Costa Serena)。羅淑佩在社交網站指，海洋光譜號今日完成今季在香港共8次母港航季，不論去日本、越南或上海，各個航次載客量均理想，每個航程約有5,000人登船，形容船上的本地、內地和國際旅客均盡興而回，透露郵輪公司決定增加旗下郵輪今年的在港航次。至於莎倫娜號則是本周末有南韓公司包船，接載近1,800位南韓旅客來港。