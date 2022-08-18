朗屏邨七旬婦喉嚨插刀倒斃住所 保安見兩日無露面起疑上門揭發

元朗發生離奇命案。一名居住在朗屏邨石屏樓的七旬老婦，由於連續兩日未有露面，保安員感到可疑於是上門了解，揭發她倒臥血泊，喉嚨更插着一把刀，大驚下報警求助。救護員接報到場，證實老婦當場不治。警方接報後大為緊張，派出重案組探員跟進，經調查後認為無可疑，並在現場發現遺書，列作屍體發現處理。

昨晚上11時許，警方接獲朗屏邨石屏樓保安員報案，指上址單位一名76歲姓何的女住客，已連續兩日未有露面，懷疑昏迷於單位內。救護員到場，發現單位門並沒有上鎖，進入單位後發現事主倒臥血泊中，其頸部近喉嚨位置，插着一柄刀，老婦當場證實不治。





警方隨即封鎖現場，將案件轉交重案組探員跟進，政府化驗所人員亦到場協助蒐證，並向死者一名女親友錄取口。警方經初步調查後，相信事件無可疑，把案件列作屍體發現，死因有待驗屍後確定。死者遺體隨後由食環署仵工舁送殮房。警方亦向供助查。