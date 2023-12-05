朗然｜東九龍大型社區 一站式生活樞紐

發展項目：朗然｜區域：觀塘（北部）｜發展項目的街道名稱及門牌號數：安禧街18號*｜賣方就發展項目指定的互聯網網站的網址#: https://hemmaamber.hkhs.com｜本廣告／宣傳資料內載列的相片、圖像、繪圖或素描顯示純屬畫家對有關發展項目之想像。有關相片、圖像、繪圖或素描並非按照比例繪畫及／或可能經過電腦修飾處理。準買家如欲了解發展項目的詳情，請參閱售樓說明書。賣方亦建議準買家到有關發展地盤作實地考察，以對該發展地盤、其周邊地區環境及附近的公共設施有較佳了解。｜賣方：香港房屋協會｜賣方的控權公司：不適用｜發展項目的認可人士：柯華雄先生｜發展項目的認可人士以其專業身分擔任經營人、董事或僱員的商號或法團：王董建築師事務有限公司｜發展項目的承建商：保華建築營造有限公司｜就發展項目中的住宅物業的出售而代表擁有人行事的律師事務所：貝克．麥堅時律師事務所｜已為發展項目的建造提供貸款或已承諾為該項建造提供融資的認可機構：不適用｜已為發展項目的建造提供貸款的其他人：不適用｜盡賣方所知的發展項目的預計關鍵日期：2025年12月31日。（「關鍵日期」指批地文件的條件就發展項目而獲符合的日期。預計關鍵日期是受到買賣合約所允許的任何延期所規限的。）｜本廣告之內容由賣方或在賣方的同意下發布。｜賣方建議準買方參閱有關售樓說明書，以了解發展項目的資料。｜# 載有售樓說明書、價單、成交紀錄冊、銷售安排、公契及鳥瞰照片之電子版本的網址。｜*此臨時門牌號數有待發展項目建成時確認。 | 印製日期：2023年12月5日

A. 此乃庫存圖片，並非於發展項目中任何部份或其附近拍攝，並經過電腦修飾處理，亦非用作顯示發展項目之最終狀況、景觀、設施、周邊建築物及／或環境，與發展項目無關，僅供參考。相關圖片及描述並不構成亦不得詮釋成賣方作出任何明示或隱含之要約、陳述、承諾、保證或合約條款（不論與景觀是否有關）。| B. 模擬效果圖純屬畫家對發展項目或其相關部分或有關地區或其四周環境之大概外觀之想像，並不作顯示發展項目落成後的實際景觀、位置、外觀、設施、周邊建築物及環境之用。發展項目之景觀、設施、周邊建築物及環境可能並無顯示或作簡化處理。此圖經過電腦修飾處理及並非按照比例繪畫，僅供參考之用。發展項目仍在興建中，發展項目周邊環境、建築物及設施會不時改變。此圖亦未反映可能出現在發展項目外牆之冷氣機、喉管、格柵、氣窗及其他設施。此圖所示的顏色、布局、用料、裝置、裝修物料、設備、燈飾、裝飾物、植物、園藝、設施及其他物件不一定會在日後落成的發展項目或其周邊地區提供或出現，未必構成發展項目一部分。此圖並不反映發展項目落成時的實際外觀或其最終景觀及實際周邊環境、所處位置及/或狀況。發展項目四周將會有其他建成及/或未建成之建築物及/或設施，且發展項目四周的環境、建築物及設施會不時改變。此圖並不構成亦不得詮釋成賣方作出任何不論明示或隱含之要約、承諾、陳述或保證（不論與景觀是否有關）。賣方建議準買家到發展項目地盤作實地考察，以對該發展地盤、其景觀、周邊地區環境及附近的公共設施有較佳了解。| 1. 發展項目位處觀塘（北部）（九龍規劃區第14區部分）分區計劃大綱圖之內，但同時在行政區的劃分上屬於新界西貢區。有關發展項目位置的描述僅反映發展項目的大概位置及相關分區計劃大綱圖的劃分，並不反映相關行政區的劃分。有關發展項目及其位處地區的詳情，請參閱售樓說明書。 | 2. 發展項目及其周邊的建築物、設施、環境及景觀可能不時改變，本文對有關周邊環境之提述並不反映發展項目的實際外觀、高度、其真實景觀及環境狀況、所處位置或地勢。賣方不就發展項目或其任何部份及其景觀、周邊環境、建築物及設施作出不論明示或隱含之合約條款、要約、承諾、陳述或保證（不論是否有關發展項目的景觀或周邊地區）。 | 3. 資料來源：立法會民政及文化體育事務委員會－立法會CB(2)365/2023(05)號文件，https://www.legco.gov.hk/yr2023/chinese/panels/ha/papers/ha20230508cb2-365-5-c.pdf（最後擷取日期：2023年8月20日）。前述網站所述的內容可能不時更改，賣方對該等內容不作出任何不論明示或隱含之要約、承諾、陳述或保證。

資料來源：西貢區議會房屋及規劃發展委員會安達臣道石礦場用地發展－進度報告－SKDC(HPDC)文件第2/20號，https://www.districtcouncils.gov.hk/sk/doc/2020_2023/tc/committee_meetings_doc/HPDC/17982/SK_HPDC_2020_002_TC.pdf（最後擷取日期：2023年8月20日）。前述網站所述的內容可能不時更改，賣方對該等內容不作出任何不論明示或隱含之要約、承諾、陳述或保證。 | 4. 資料來源：觀塘區議會房屋、規劃及地政事務委員會安達臣道石礦場用地發展－進度報告（KTDC(HPLC)文件第1/2020號），https://www.districtcouncils.gov.hk/kt/doc/2020_2023/tc/committee_meetings_doc/HPLC/18091/HLPC_1_2020.pdf（最後擷取日期：2023年8月18日）。前述網站所述的內容可能不時更改，賣方對該等內容不作出任何不論明示或隱含之要約、承諾、陳述或保證。資料來源：安達臣道石礦場用地發展網頁－工程進展 合約編號：ED/2020/02，http://www.arqs.hk/tc/project-progress.html（最後擷取日期：2023年8月18日）。前述網站所述的內容可能不時更改，賣方對該等內容不作出任何不論明示或隱含之要約、承諾、陳述或保證。資料來源：土木工程拓展署網頁－主要工程 合約編號：ED/2020/02，https://www.cedd.gov.hk/tc/our-projects/major-projects/index-id-67.html（最後擷取日期：2023年8月18日）。前述網站所述的內容可能不時更改，賣方對該等內容不作出任何不論明示或隱含之要約、承諾、陳述或保證。資料來源：安達臣道石礦場用地發展 第十四期工程通訊－2022年11月，http://www.arqs.hk/files/docs/ARQ%20Newsletter%2014-8p-1209(final)-A4.pdf（最後擷取日期：2023年8月18日）。前述網站所述的內容可能不時更改，賣方對該等內容不作出任何不論明示或隱含之要約、承諾、陳述或保證。 | 5. 資料來源：明報財經－領展7.66億奪安達臣道首幅商業地，https://finance.mingpao.com/fin/dailyp/20220901/1661969596117/%E9%A0%98%E5%B1%957-66%E5%84%84%E5%A5%AA%E5%AE%89%E9%81%94%E8%87%A3%E9%81%93%E9%A6%96%E5%B9%85%E5%95%86%E6%A5%AD%E5%9C%B0（最後擷取日期：2023年8月15日）。前述網站所述的內容可能不時更改，賣方對該等內容不作出任何不論明示或隱含之要約、承諾、陳述或保證。資料來源：地產站－【地皮開標】新地2.96億奪觀塘安達臣道商業地 中標價較領展同區商業地低逾5成，https://ps.hket.com/article/3405921（最後擷取日期：2023年8月15日）。前述網站所述的內容可能不時更改，賣方對該等內容不作出任何不論明示或隱含之要約、承諾、陳述或保證。資料來源：安達臣道石礦場未來土地用途規劃研究－可行性研究行政摘要，https://www.pland.gov.hk/pland_en/p_study/prog_s/AndersonRoadQuarry/links/ARQ_ES.pdf（最後擷取日期：2023年8月15日）。前述網站所述的內容可能不時更改，賣方對該等內容不作出任何不論明示或隱含之要約、承諾、陳述或保證。 | 6. 資料來源：立法會民政及文化體育事務委員會－立法CB(2)365/2023(05)號文件，https://www.legco.gov.hk/yr2023/chinese/panels/ha/papers/ha20230508cb2-365-5-c.pdf（最後擷取日期：2023年8月15日）。前述網站所述的內容可能不時更改，賣方對該等內容不作出任何不論明示或隱含之要約、承諾、陳述或保證。資料來源：立法會發展事務委員會－立法會CB(1)359/2023(03)號文件，https://www.legco.gov.hk/yr2023/chinese/panels/dev/papers/dev20230425cb1-359-3-c.pdf（最後擷取日期：2023年8月15日）。前述網站所述的內容可能不時更改，賣方對該等內容不作出任何不論明示或隱含之要約、承諾、陳述或保證。 | 7. 資料來源：安達臣道石礦場未來土地用途規劃研究—可行性研究行政摘要，https://www.pland.gov.hk/pland_en/p_study/prog_s/AndersonRoadQuarry/links/ARQ_ES.pdf（最後擷取日期：2023年8月15日）。前述網站所述的內容可能不時更改，賣方對該等內容不作出任何不論明示或隱含之要約、承諾、陳述或保證。 | 8. 資料來源：漁農自然護理署《遠足徑》網頁，https://www.hiking.gov.hk/trail（最後擷取日期：2023年8月15日）。前述網站所述的內容可能不時更改，賣方對該等內容不作出任何不論明示或隱含之要約、承諾、陳述或保證。資料來源：安達臣道石礦場未來土地用途規劃研究－可行性研究行政摘要，https://www.pland.gov.hk/pland_en/p_study/prog_s/AndersonRoadQuarry/links/ARQ_ES.pdf（最後擷取日期：2023年8月15日）。前述網站所述的內容可能不時更改，賣方對該等內容不作出任何不論明示或隱含之要約、承諾、陳述或保證。 | 9. 資料來源：觀塘區議會房屋、規劃、地政、發展及重建委員會文件第1/2022號， https://www.districtcouncils.gov.hk/kt/doc/2020_2023/tc/committee_meetings_doc/HPLDRC/21583/HLP_6TH_1_2022.pdf（最後擷取日期：2023年8月15日）。前述網站所述的內容可能不時更改，賣方對該等內容不作出任何不論明示或隱含之要約、承諾、陳述或保證。 | 10. 資料來源：香港房屋委員會－公營房屋發展計劃，https://www.districtcouncils.gov.hk/sk/doc/2016_2019/sc/dc_meetings_doc/14300/SK_2018_249p_TC.pdf（最後擷取日期：2023年8月15日）。前述網站所述的內容可能不時更改，賣方對該等內容不作出任何不論明示或隱含之要約、承諾、陳述或保證。資料來源：立法會發展事務委員會－安達臣道石礦場未來土地用途規劃研究建議發展大綱草圖，https://www.legco.gov.hk/yr11-12/chinese/panels/dev/papers/dev0628cb1-2207-12-c.pdf（最後擷取日期：2023年8月15日）。前述網站所述的內容可能不時更改，賣方對該等內容不作出任何不論明示或隱含之要約、承諾、陳述或保證。 | 11. 有關發展區計劃興建學校資料僅供參考，並可能不時改變。有關學校及收生等之詳情以教育局及相關學校或機構公布為準。資料來源：教育局網頁，https://www.edb.gov.hk/tc/edu-system/preprimary-kindergarten/allocation-of-kg/premises-info.html（最後擷取日期：2023年8月15日）。前述網站所述的內容可能不時更改，賣方對該等內容不作出任何不論明示或隱含之要約、承諾、陳述或保證。資料來源：西貢區議會委員會會議討論文件第2/22號，https://www.districtcouncils.gov.hk/sk/doc/2020_2023/en/committee_meetings_doc/EHSWC/21668/

EHSWC_2022_002a_TC.pdf（最後擷取日期：2023年8月15日）。前述網站所述的內容可能不時更改，賣方對該等內容不作出任何不論明示或隱含之要約、承諾、陳述或保證。資料來源：西貢區議會委員會會議討論文件第18/22號，https://www.districtcouncils.gov.hk/sk/doc/2020_2023/en/committee_meetings_doc/EHSWC/21675/EHSWC_2022_018a_TC.pdf（最後擷取日期：2023年8月15日）。前述網站所述的內容可能不時更改，賣方對該等內容不作出任何不論明示或隱含之要約、承諾、陳述或保證。資料來源：規劃署網頁－房屋署規劃大綱（只提供英文版），https://www.pland.gov.hk/pland_en/resources/housing_department_planning_brief/site_r2_8_anderson_road_quarry.pdf（最後擷取日期：2023年8月18日）。前述網站所述的內容可能不時更改，賣方對該等內容不作出任何不論明示或隱含之要約、承諾、陳述或保證。資料來源：規劃署網頁－房屋署規劃大綱（只提供英文版），https://www.pland.gov.hk/pland_en/resources/housing_department_planning_brief/site_rs_1_anderson_road_quarry.pdf（最後擷取日期：2023年8月18日）。前述網站所述的內容可能不時更改，賣方對該等內容不作出任何不論明示或隱含之要約、承諾、陳述或保證。資料來源：建築署網頁，https://www.archsd.gov.hk/tc/projects/capital-projects-under-detail/368EP.html（最後擷取日期：2023年8月18日）。前述網站所述的內容可能不時更改，賣方對該等內容不作出任何不論明示或隱含之要約、承諾、陳述或保證。資料來源：建築署網頁，https://www.archsd.gov.hk/tc/projects/capital-projects-under-detail/369EP.html（最後擷取日期：2023年8月18日）。前述網站所述的內容可能不時更改，賣方對該等內容不作出任何不論明示或隱含之要約、承諾、陳述或保證。資料來源：建築署網頁，https://www.archsd.gov.hk/tc/projects/capital-projects-under-detail/275ES.html（最後擷取日期：2023年8月18日）。前述網站所述的內容可能不時更改，賣方對該等內容不作出任何不論明示或隱含之要約、承諾、陳述或保證。