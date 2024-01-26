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2024-01-26 04:32:52
日報

朗賢峯將登場 涉近千伙 新春檔熱鬧 3鐵路盤齊搶攻

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朗賢峯

「朗賢峯」分IIA及IIB兩期發展，樓花期長約14個月。(鍾式明攝)

距離農曆新年尚餘兩周，發展商吼新春檔期推大型新盤應市。鷹君集團(041)與港鐵(066)合作的何文田站上蓋項目第II期命名為「朗賢峯」，分兩期發展，共涉990伙，正處於籌備階段，將於稍後推出；預計連同長江實業集團(1113)黃竹坑站港島南岸第3期項目，以及會德豐地產將軍澳日出康城第12A期項目，3個鐵路新盤項目齊搶攻新春檔期。

鷹君集團執行董事羅俊謙指，「朗賢峯(ONMANTIN)」分IIA及IIB兩期發展，各提供418伙及572伙，兩期均獲批預售樓花同意書。項目設5座住宅大樓，共提供990伙，設專屬升降機連接港鐵何文田站A4出口，現正處於籌備階段，將於稍後正式推出；項目預計關鍵日期2025年3月底，樓花期長約14個月。

何文田站上蓋發展項目合共有2期，由華懋集團與港鐵合作的第I期項目「瑜一」於去年推售，分3期發展，全年共沽出438伙、套現總額逾75億元，創去年最高新盤吸金紀錄，料成為「朗賢峯」定價參考對象之一。

港島南岸3B期及3C期上月獲批預售

同期有機會正面交鋒的鐵路盤，包括港島南岸第3B期及第3C期均於上月獲批預售，分別提供642伙及558伙，合共1,200伙，預計落成日期為明年12月31日及2026年2月28日。另將軍澳日出康城第12A期涉及650伙，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀早前稱，或於季內登場。第12期共分為3期發展，合共提供1,985伙。當中第12A期及12B期已於去年8月獲批預售，後者涉685伙，第12C期已申請預售，提供650伙。

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港鐵上蓋盤提供8875伙 成今年最大供應

據利嘉閣地產統計指，今年鐵路站上蓋項目是全港新盤最大供應庫，遍及港九及新界，涉及6個站、共13個項目，提供8,875伙，佔全港總伙數達23%。當中黃竹坑站港島南岸第3B至第6期五個項目共2,855伙；日出康城的12A期至13A期三個項目共2,619伙；元朗站YOHO Hub第C期的939伙、油塘站通風樓項目有792伙，以及錦上路站「柏瓏III」的680伙。

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