朗賢峯將登場 涉近千伙 新春檔熱鬧 3鐵路盤齊搶攻

距離農曆新年尚餘兩周，發展商吼新春檔期推大型新盤應市。鷹君集團(041)與港鐵(066)合作的何文田站上蓋項目第II期命名為「朗賢峯」，分兩期發展，共涉990伙，正處於籌備階段，將於稍後推出；預計連同長江實業集團(1113)黃竹坑站港島南岸第3期項目，以及會德豐地產將軍澳日出康城第12A期項目，3個鐵路新盤項目齊搶攻新春檔期。 鷹君集團執行董事羅俊謙指，「朗賢峯(ONMANTIN)」分IIA及IIB兩期發展，各提供418伙及572伙，兩期均獲批預售樓花同意書。項目設5座住宅大樓，共提供990伙，設專屬升降機連接港鐵何文田站A4出口，現正處於籌備階段，將於稍後正式推出；項目預計關鍵日期2025年3月底，樓花期長約14個月。

何文田站上蓋發展項目合共有2期，由華懋集團與港鐵合作的第I期項目「瑜一」於去年推售，分3期發展，全年共沽出438伙、套現總額逾75億元，創去年最高新盤吸金紀錄，料成為「朗賢峯」定價參考對象之一。 港島南岸3B期及3C期上月獲批預售 同期有機會正面交鋒的鐵路盤，包括港島南岸第3B期及第3C期均於上月獲批預售，分別提供642伙及558伙，合共1,200伙，預計落成日期為明年12月31日及2026年2月28日。另將軍澳日出康城第12A期涉及650伙，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀早前稱，或於季內登場。第12期共分為3期發展，合共提供1,985伙。當中第12A期及12B期已於去年8月獲批預售，後者涉685伙，第12C期已申請預售，提供650伙。