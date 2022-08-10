木蘭風球｜木蘭逐漸遠離香港  天文台：考慮在下午6至9時之間改發1號或取消所有熱帶氣旋警告信號 (持續更新)

【17:47更新】在下午6時，熱帶風暴木蘭集結在香港之西南偏西約540公里，即在北緯20.3度，東經109.4度附近，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過北部灣一帶。

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木蘭逐漸遠離香港

【16:45更新】過去數小時，木蘭逐漸遠離香港，本港風勢有所緩和。天文台會視乎本港風力減弱的程度，考慮在下午6時至9時之間改發一號戒備信號或取消所有熱帶氣旋警告信號。與木蘭相關的外圍雨帶仍會間中為本港帶來狂風驟雨，初時海面仍有大浪和湧浪。市民請繼續保持警惕。在過去一小時，長洲、塔門及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時55、53及45公里，最高陣風分別為每小時78、61及51公里。

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木蘭外圍雨帶間中帶來猛烈陣風

【15:00更新】在下午3時，熱帶風暴木蘭集結在香港之西南偏西約520公里，即在北緯20.3度，東經109.6度附近，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過北部灣一帶。受木蘭影響，香港多處仍吹強風，初時離岸海域及高地間中吹烈風。木蘭的外圍雨帶亦會間中為本港帶來猛烈陣風。三號強風信號會至少維持至下午6時。市民請繼續保持警惕。當本港風力有跡象減弱時，天文台會改發一號戒備信號。

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木蘭在湛江市徐聞縣附近登陸

【11:45更新】天文台指，木蘭已經在廣東省湛江市徐聞縣附近登陸，並開始遠離本港，但香港多處仍吹強風。三號強風信號會至少維持至下午6時。當本港風力有跡象減弱時，天文台會改發一號戒備信號。另木蘭的外圍雨帶會間中帶來猛烈陣風，初時離岸海域及高地間中吹烈風，呼籲市民繼續保持警惕。