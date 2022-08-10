木蘭風球｜木蘭逐漸遠離香港  天文台：考慮在下午6至9時之間改發1號或取消所有熱帶氣旋警告信號 (持續更新)

【17:47更新】在下午6時，熱帶風暴木蘭集結在香港之西南偏西約540公里，即在北緯20.3度，東經109.4度附近，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過北部灣一帶。
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木蘭逐漸遠離香港
【16:45更新】過去數小時，木蘭逐漸遠離香港，本港風勢有所緩和。天文台會視乎本港風力減弱的程度，考慮在下午6時至9時之間改發一號戒備信號或取消所有熱帶氣旋警告信號。與木蘭相關的外圍雨帶仍會間中為本港帶來狂風驟雨，初時海面仍有大浪和湧浪。市民請繼續保持警惕。在過去一小時，長洲、塔門及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時55、53及45公里，最高陣風分別為每小時78、61及51公里。
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木蘭外圍雨帶間中帶來猛烈陣風
【15:00更新】在下午3時，熱帶風暴木蘭集結在香港之西南偏西約520公里，即在北緯20.3度，東經109.6度附近，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過北部灣一帶。受木蘭影響，香港多處仍吹強風，初時離岸海域及高地間中吹烈風。木蘭的外圍雨帶亦會間中為本港帶來猛烈陣風。三號強風信號會至少維持至下午6時。市民請繼續保持警惕。當本港風力有跡象減弱時，天文台會改發一號戒備信號。
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木蘭在湛江市徐聞縣附近登陸
【11:45更新】天文台指，木蘭已經在廣東省湛江市徐聞縣附近登陸，並開始遠離本港，但香港多處仍吹強風。三號強風信號會至少維持至下午6時。當本港風力有跡象減弱時，天文台會改發一號戒備信號。另木蘭的外圍雨帶會間中帶來猛烈陣風，初時離岸海域及高地間中吹烈風，呼籲市民繼續保持警惕。
木蘭現時最接近香港
【09:45更新】天文台指，木蘭現時最接近香港，隨後會逐漸遠離。三號強風信號會至少維持至下午3時。當本港風力有跡象減弱時，天文台會改發一號戒備信號。天文台又指，木蘭的外圍雨帶會間中為本港帶來猛烈陣風，而初時離岸海域及高地仍間中吹烈風，呼籲市民繼續提高警惕。
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教育局宣布幼稚園等今日停課
【08:16更新】三號戒備信號現正生效，並至少維持至中午。教育局宣布，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。
天文台表示，按照現時預測路徑，木蘭會在未來數小時最接近本港，在香港西南面350公里外掠過。由於木蘭中心附近的烈風範圍較小，並與香港保持一定距離，除非木蘭顯著增強，或本港風力有明顯上升趨勢，否則需要發出較高熱帶氣旋信號的機會不大，三號強風信號會至少維持至中午。
現時本港普遍吹強風，但受驟雨影響會有猛烈陣風，離岸海域及高地間中吹烈風，預料本港平均風速每小時41至62公里。今早正值天文大潮，木蘭引起的風暴潮有可能導致低窪地區水浸，市民請提高警惕，繼續做好防風防水浸措施。
今日有狂風大驟雨及雷暴 最氣溫約28度
本港地區下午及今晚天氣預測，吹強風程度東至東南風，初時離岸及高地間中吹烈風，稍後風勢逐漸緩和；多雲間中有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。天文台展望明日仍有大驟雨及狂風雷暴，隨後一兩日間中有驟雨。下周初短暫時間有陽光。
天文台續稱，熱帶氣旋木蘭會在今明兩日橫過北部灣一帶，移入越南內陸並逐漸減弱，但其外圍雨帶仍會為南海北部及廣東沿岸帶來狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。而一道廣闊低壓槽會在本周後期繼續為南海北部帶來驟雨。預料下周初高空反氣旋稍為增強，中國東南部天色好轉，但高空擾動會在下周中期再度為華南沿岸帶來驟雨。