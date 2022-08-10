木蘭風球｜3號風球至少維持至下午6時　幼稚園及特殊學校今日停課 (持續更新)

【14:00更新】天文台指，受木蘭影響，香港多處仍吹強風，初時離岸海域及高地間中吹烈風。木蘭的外圍雨帶亦會間中為本港帶來猛烈陣風。三號強風信號會至少維持至下午6時。市民請繼續保持警惕。當本港風力有跡象減弱時，天文台會改發一號戒備信號。在過去一小時，長洲、塔門及大老山分別錄得的最高持續風速為每小時51、57及49公里，最高陣風分別為每小時62、67及66公里。

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木蘭已在廣東省湛江市徐聞縣附近登陸

【11:45更新】天文台指，木蘭已經在廣東省湛江市徐聞縣附近登陸，並開始遠離本港，但香港多處仍吹強風。三號強風信號會至少維持至下午6時。當本港風力有跡象減弱時，天文台會改發一號戒備信號。另木蘭的外圍雨帶會間中帶來猛烈陣風，初時離岸海域及高地間中吹烈風，呼籲市民繼續保持警惕。

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【10:45更新】天文台指，在上午11時，熱帶風暴木蘭集結在香港之西南約400公里，即在北緯19.9度，東經111.3度附近，預料向西北或西北偏西移動，時速約18公里，移向廣東西部至海南島一帶。

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3號風球至少維持至下午3時

【09:45更新】天文台指，木蘭現時最接近香港，隨後會逐漸遠離。三號強風信號會至少維持至下午3時。當本港風力有跡象減弱時，天文台會改發一號戒備信號。

天文台又指，木蘭的外圍雨帶會間中為本港帶來猛烈陣風，而初時離岸海域及高地仍間中吹烈風，呼籲市民繼續提高警惕。

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3號風球至少維持至中午

【08:16更新】三號戒備信號現正生效，並至少維持至中午。教育局宣布，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。

天文台表示，按照現時預測路徑，木蘭會在未來數小時最接近本港，在香港西南面350公里外掠過。由於木蘭中心附近的烈風範圍較小，並與香港保持一定距離，除非木蘭顯著增強，或本港風力有明顯上升趨勢，否則需要發出較高熱帶氣旋信號的機會不大，三號強風信號會至少維持至中午。

現時本港普遍吹強風，但受驟雨影響會有猛烈陣風，離岸海域及高地間中吹烈風，預料本港平均風速每小時41至62公里。

今早正值天文大潮，木蘭引起的風暴潮有可能導致低窪地區水浸，市民請提高警惕，繼續做好防風防水浸措施。