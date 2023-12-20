未來一周冷冰冰 日夜溫差大 冬至平安夜最低僅12度

天文台在昨午4時20分發出寒冷天氣警告。 受冬季季候風影響，今日早晚寒冷，市區氣溫介乎12至18度，日間香港多區普遍有17、18度，但溫差逐漸擴大，其中打鼓嶺由今午最高17度，9小時內、至午夜跌至僅7度，石崗、大埔和上水只有9度。

天文台昨午再次發出寒冷天氣警告，並預測今日早晚寒冷，市區最低氣溫約攝氏12度，新界再低數度，當中打鼓嶺跌至僅7度；預計冬至降至最低11度，聖誕節早晚持續寒冷，天氣乾燥，日夜溫差較大，市民外出注意保暖。隨後數日，氣溫略為回升，至最高21度。

乾燥的冬季季候風會在未來數日影響華南沿岸地區，隨後數日及聖誕節早晚持續寒冷，當中22日、冬至溫度更冷，最低只有11度，打鼓嶺低見6度；新界多區亦只有7、8度。

部分市民在平安夜及聖誕會參與不同活動，當中24、25日，氣溫徘徊在12至18度，26日氣溫回升至最高20度，27及28日日間最高21度。

民政事務總署昨已開放18間臨時避寒中心，供有需要的市民避寒。衛生防護中心亦指，天氣寒冷，市民特別是長者和長期病患者應採取適當措施，寒冷天氣易引起或加劇疾病，長者、心臟或呼吸系統疾病患者和其他長期病患者應特別小心。慢性呼吸系統疾病或心臟病等患者，亦會較易因氣溫驟降而令病情惡化。