未來科學大獎第二度在香港舉行 學者︰加強科研氛圍 盼改變年輕人對做科研會「乞食」印象

被國際科學雜誌《Nature》譽為「中國的諾貝爾獎」的「未來科學大獎」，今年第二度在本港舉行，主題是「年度科學盛事 啟迪未來之光」。今屆續設3個獎項，包括「生命科學獎」、「物質科學獎」、「數學與計算機科學獎」，由世界頂尖科學家評選出得獎者，單項獎金100萬美元，得獎名單將於下月16日公布，11月3日舉行頒獎禮。



未來科學大獎由香港未來科學大獎基金會設立於2016年，今年未來科學大獎周程序委員會聯席主席任詠華表示，期望透過獎項讓大眾認識大中華區的科研實力，大獎周連串活動可以令香港科研氛圍更濃厚，培育更多本地科研生力軍，更可以改變年輕人對做科研會「乞食」的印象。