未來科學大獎頒獎禮年底在港舉行 世界知名科學家聚香港交流

香港科學院院長盧煜明表示，過去三年在全球都受疫情影響，而今年是一個「再開返(關)」的年度，香港需爭取更多科研人才，亦應吸引更多知名科學家來港。他提到，香港科院過去兩年與北京未來論壇合作舉辦活動，當中更在去年成功香港辦「香港論壇」；並透露今年底「未來科學大獎頒獎禮」將由北京移師到香港舉行，希望屆時一眾世界知名的科學家雲集香港。

名師高徒導師計劃已有超過500間學校參與

盧煜明又提到，隨社會逐漸復常，香港科學院將舉辦不同活動，如「名師高徒」導師計劃。計劃透過為期一年的指導，讓正投身於科技界的導師分享其真實生活或工作的經驗，以及其相關行業的知識，從而啟發學生探索科研世界，計劃由2018年推出以來，至今已有超過500間學校參與。今屆亦已有114間學校報名參與，50名科學家擔任義務導師。

青年科學院︰6月辦第二屆「研知有你」工作坊

青年科學院院長岑浩璋指， 學院主要由本地年輕科學家組成，旨在讓科學家們實踐他們對科研及創新的看法，貢獻社會；同時亦落手落腳培養在學青年對科學的興趣。青年科學院去年更首次舉辦「研知有你」工作坊，向中學生推廣科學研究，吸引他們將來投身科創；活動反應相當熱烈，學院將再接再厲，今年6月舉辦第二屆「研知有你」工作坊。