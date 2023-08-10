未來科學大獎｜下周三公布得獎名單　頒獎禮10月首在港舉行

創科成果源於科學家持之以恆的努力，要讓他們繼續化不可能變成可能，獎金可說是一大助力。有「中國諾貝爾獎」之稱的未來科學大獎下周三(16日)公布得獎名單，單項獎金達100萬美元；而頒獎禮亦會在10月，首次由北京移師到香港故宮文化博物館舉行，屆時亦會有「大獎周」活動，讓一眾世界知名的科學家雲集香港。

大獎設三個獎項 候選人由提名產生

「未來科學大獎」是一項於2016年一同成立的民間科學獎項，目的是獎勵在內地、港澳和台灣，取得傑出科技成果的科學家。大獎設有「生命科學獎」、「物質科學獎」和「數學與計算機科學獎」三個獎項，每項獎金有100萬美元。過去香港曾有5名科學家獲得此獎，包括香港大學微生物學系講座教授袁國勇、香港大學謝仕榮衛碧堅基金教授(數學)及數學系講座教授莫毅明等。

未來科學大獎捐贈人代表王強指出，獎項候選人會由科學委員會審核通過的提名人提名產生，「他(候選人)需在其領域內造成國際影響，不是一剎那、一個時代，而是未來幾個時代的影響！」他又提到，不少人誤會未來科學大獎只給華裔人士參與，其實不同國籍的科學家，只要研究工作在大中華區域完成便能夠符合資格。