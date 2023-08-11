未來科學大獎 頒獎禮首移師香港 世界科學家匯聚 兩諾獎得主來港分享

創科成果源於科學家持之以恆的努力，化不可能變成可能，獲公開肯定是一大助力。有「中國諾貝爾獎」之稱的「未來科學大獎」下周三(16日)公布得獎名單，10月舉行頒獎禮，亦首次由北京移師到香港故宮博物館舉行，屆時並會有「大獎周」活動，一眾世界知名的科學家雲集香港，當中包括兩名諾貝爾化學家得獎者。首屆生命科學獎得主盧煜明期望活動可鼓勵更多年輕人投身創科行列。

「未來科學大獎」於2016年成立，由一群科學家和企業家發起民間科學獎項，目的是獎勵在內地、香港、澳門和台灣，取得傑出科技成果的科學家。香港曾有5名科學家獲得此獎，包括中文大學醫學院副院長盧煜明、香港大學微生物學系講座教授袁國勇、香港大學謝仕榮衛碧堅基金教授(數學)及數學系講座教授莫毅明等。