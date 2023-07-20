未來銀行｜恒生總行7月底起大變身 迎接升級面貌與服務體驗

據了解，恒生銀行總行將由7月底起進行升級改造工程，一方面為客戶帶來「未來銀行」的服務體驗，同時亦會在中環核心地段呈現煥然一新的綠色新氣象。大家不仿把握最後機會去打個卡，留影做紀念。

上星期，恒生一姐施穎茵出席又一城分行的「未來銀行」開幕禮時，大賣關子表示迄立中環多年的總行快將迎來大變身。恒生作為植根香港的最大本地銀行，與社區有緊密聯繫。自1991年搬入位於德輔道中的總行大廈現址，恒生可謂與香港一同經歷不少歷史時刻，見證時代變遷。多年以來，恒生總行在中環核心地帶招呼各方客戶，繁忙但又保持服務周到。近年，恒生無論在服務和形象上不斷創新，今年3月，恒生90周年慶祝典禮正是破天荒地將這座總行化身成派對場地，在不同樓層舉行一連串精彩活動和展覽。

3大理念打造 全新總行 展現未來銀行新景象

據了解，恒生總行將由7月底起進行升級改造工程，一方面為客戶帶來「未來銀行」的服務體驗，同時亦會在中環核心地段呈現煥然一新的綠色新氣象。全新恒生總行的設計會結合「以人為本」、「融合自然」、「靈活多變」三大理念，貫徹恒生的品牌價值，裏裏外外全面展現恒生「恒變生無限」的新景象。

在升級改造工程期間，恒生總行將維持正常服務，繼續為客戶提供銀行及理財服務。同時，總行大廈外圍的工程圍板亦將變身成為24小時全天候的巨大藝術展示區，展出本地藝術家為恒生90周年誌慶繪製極具香港特色的插畫。在未來數天，趁往恒生總行大廈升級改造之前，大家不妨把握最後機會，去打個卡，留影做個紀念。

(特約分享)