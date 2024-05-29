未來5年房委會將再增63500平方米零售設施 安基苑舖位空置期長達兩年

本港不時發現公共屋邨內有不少店舖空置，立法會議員容海恩今日(29日)在立法會上口頭質詢房委會轄下屋邨各個可租用非住宅物業獲承租的時間及最長連續空置時間，又問及當局會否考慮把長期空置的非住宅物業改變其用途，從而更有效運用空置土地和物業。署理房屋局長戴尚誠回覆時指，安基苑的一個原是西醫診所的舖位空置期長達24個月，房署曾進行16次招租但仍未能成功租出。

房委會設有零售設施的133個屋邨／屋苑中，目前有58個屋邨／屋苑有少量空置鋪位，當中絕大部分（52個）屋邨／屋苑的鋪位空置時期不超逾12個月 （註：不包括因工程而須凍結出租的時段），只有六個屋邨／屋苑除外，包括馬頭圍邨、安基苑、白田邨、石硤尾邨、蘇屋商場及華富（一）邨，逾半數屬於較舊型的屋邨／屋苑，當中位於安基苑的一個鋪位，空置期最長為24個月。

該鋪位原經營西醫診所，位於商場一樓不顯眼位置，房委會曾以多種不同行業為該鋪位進行共16次公開招租，可惜一直未能夠成功。安基苑其餘鋪位出租率非常之理想達到96.12%，房委會會在商場內合適位置加設廣告及指示牌以提升該鋪位的商業潛力並繼續為該鋪位物色商戶。

未來5年房委會將再增63500平方米零售設施

隨着多個新屋邨的落成，房委會轄下的零售設施近年錄得顯著的增長。截至2024年3月底，房委會轄下約有306000平方米的零售設施，較三年前增加了約31400平方米。而在未來五年，房委會將再新增約63 500平方米的零售設施，為居民提供更多購物便利。