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2024-01-19 04:31:02
日報

未回應會否競逐中大校長 陳家亮倡栽培人才最可靠

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陳家亮

陳家亮昨身穿橘色西裝褸，抱著一對醫學院吉祥物熊仔見傳媒。

中大醫學院長陳家亮將於月底卸任，他表示之後會繼續在醫學院進行教研和臨床工作，但未有正面回應會否競逐中大校長一職或參與其他公職。作為中大醫學院歷來在任最長的院長，陳家亮形容任院長的眼光太狹窄，冀卸任後拓闊醫學以外的眼界，又指最重要是做好本分、裝備好自己。

已出任逾10年院長的陳家亮，月底將「交棒」予中大醫學院外科學系教授趙偉仁。陳家亮昨出席傳媒茶聚時表示，期望自己卸任後繼續發展其對醫療創科發展的抱負和理想，協助香港成為醫療創科中心。

陳家亮又認為，中大醫學院的學額即使增至每屆400人，中大的軟件和硬件都足以應對，並稱與其每年四圍外出尋覓人才，最可靠便是栽培自己的人才，惟坦言未來最大的挑戰是找「有心人」共同完成教學理念。

隨意評價中大校政風波不公

作為中大畢業生，陳家亮認為隨意評價近年的中大校政風波並不公允，又形容與明年離職的中大校長段崇智「亦師亦友」。不過，他未有正面回應會否競逐校長一職，表示有信心聘任機制可物色到下任校長，強調人最重要是裝備好自己，「做好自己本分就有人敲門。」

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冀卸任後拓闊眼界

另外，陳家亮承認過去10多年只擔任院長一職眼光太狹窄、對未來發展「係唔夠嘅」，冀卸任後拓闊醫學以外的眼界，前提是要有健康的身體。他透露，過往院長生涯每日都要靠咖啡支撐十多個小時，未來18個月休假會「日日去做gym(健身)」，亦想花時間鑽研歷史及古玩收藏。

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