未回應會否競逐中大校長 陳家亮倡栽培人才最可靠

中大醫學院長陳家亮將於月底卸任，他表示之後會繼續在醫學院進行教研和臨床工作，但未有正面回應會否競逐中大校長一職或參與其他公職。作為中大醫學院歷來在任最長的院長，陳家亮形容任院長的眼光太狹窄，冀卸任後拓闊醫學以外的眼界，又指最重要是做好本分、裝備好自己。

已出任逾10年院長的陳家亮，月底將「交棒」予中大醫學院外科學系教授趙偉仁。陳家亮昨出席傳媒茶聚時表示，期望自己卸任後繼續發展其對醫療創科發展的抱負和理想，協助香港成為醫療創科中心。