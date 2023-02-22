未實名電話儲值卡後日起停用 通訊辦︰難掌握未登記數量

電話儲值卡須於明日(23日)前完成實名登記，否則便不能再使用。通訊辦說，已有1,200萬張卡完成登記，但難掌握還有多少未登記；補充指萬一錯過限期，只要該電話卡仍有餘額、又未過使用期限，可與電訊商補辦手續。

電話儲值卡實名登記進度理想，累計已有近1,200萬張儲值卡完成登記。通訊事務總監梁仲賢昨補充指，難掌握還有多少未登記，因部分市民購買相關電話卡僅作備用用途，或短期使用後不再使用，「有些提供額外數據流量補充上台月費卡，這些會否做實名登記便有待觀察。」

對部分市民或於明日「死線」才做登記手續，郵局等出現人龍，梁仲賢說，已經跟電訊商協調，部分門市延長營業時間協助市民登記，郵局也會在登記限期前兩天遲些關門。他補充指，萬一市民錯過限期，只要電話儲值卡仍然在有效期內及有餘額，便可向電訊商要求補辦手續，手續內容與現時一樣。當局並已與電訊商有共識，即使不能用流動數據上網，用Wi-Fi上網仍可以用短訊超連結做實名登記。

近日網上有人聲稱可以用其他人個人資料代為登記電話卡，梁仲賢指，已搜集相關資料並交予警方跟進，提醒市民勿以身試法，或觸犯盜竊罪或者虛假文書罪。

市民如欲登記儲值電話卡，可透過網上登記，政府於18間指定郵政局設服務櫃位及25個港鐵站設支援站，免費協助市民。詳情︰www.ofca.gov.hk