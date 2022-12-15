未獲授權向8名在囚人士提供曲奇香腸　懲教署前一級懲教助理認罪罰款3000元

廉政公署調查貪污投訴，揭發一名時任懲教署一級懲教助理，未獲授權而將零食交給8名囚犯，被告今日(15日)在屯門裁判法院認罪判刑。暫委裁判官鄭潤聰判刑時指，被告干犯罪行性質嚴重，但考慮到被告已離職，無機會重犯該罪行，以及有悔意，故判處被告罰款3,000元。

被告李文傑(56歲)，案發時駐守大欖懲教所，他承認3項向囚犯供應未經授權的物品，違反《監獄條例》第19條。被告於2022年6月1日獲派擔任一個飯堂的主管，負責在用膳時間監督囚犯。所有懲教署人員必須嚴格遵守《監獄條例》。根據該條例，被告不得向囚犯供應未經授權的物品，包括食物。

讓8名在囚人士取走5包朱古力夾心曲奇及6條香腸

案情透露，被告於案發當日未獲授權而先後3次，將5包朱古力夾心曲奇及6條香腸放在辨公枱上或櫃桶內，讓8名大欖懲教所囚犯取走零食享用。該兩款零食並非可供囚犯購買或享用的小賣物品。換言而之，如非被告提供，該8名囚犯在囚期間不會享有該兩款零食。

廉署早前接獲懲教署轉介的貪污投訴遂展開調查，懲教署在廉署調查案件期間提供全面協助。控方今日由廉署人員方鈺麟代表出庭。廉署發言人強調，執法人員執行職務時必須時刻恪守法規，維持高度誠信，以確保香港刑事司法制度有效運作及不受衝擊。