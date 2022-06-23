未用緊急警示 朗屏電纜橋大火起因待查 停課訊息混亂捱轟

中電元朗朗屏一條電纜橋前晚一場大火，致元朗、天水圍和屯門大停電，部分地區「摸黑」近13小時，經徹夜搶修，至昨早8時基本全面恢復供電。事故中近16萬戶受影響，14間學校需停課，部分居民有家歸不得(另文見A2)，被迫到附近的臨時庇護中心，甚至戶外露宿；至早上有未獲悉學校停課的學生返校才發現「摸門釘」。火警起因、大停電及訊息公布混亂，惹多方抨擊，有立法會議員質疑政府今次為何不啓動「緊急警示系統」，當局指因屬局部範圍停電；對於事故原因，政府要求中電3天內提交初步報告。攝：林俊源 朗屏電纜橋大火翌日，中電指受影響地區已於昨早8時全面恢復供電，惟憂供電仍然不穩定，呼籲居民節約用電。中電企業發展總裁莊偉茵昨早再次向受影響的居民及住戶引起不便致歉，又稱「希望大家可以體諒，並在這個時期節約用電，減低電力用量負荷。」她又形容事故特別，但不會揣測原因。環境局副局長謝展寰昨視察後稱，政府十分關注事件，已責成中電3日內提交初步報告，兩星期內提交詳細報告，包括如何防止事件重演。在新一屆政府將「坐正」擔任環境局長謝展寰，被問及當晚為何沒有官員落區了解及關心居民，他指政府已第一時間啟動跨部門應急機制，維持地區緊急醫療服務，並已徹夜與中電溝通及督促盡快供電。

至於被焚毀下塌的電纜橋，昨日一直有中電工程人員於現場搶修及鋪設電纜；至昨午約12時，有警員到現場調查，及向在場工人了解電纜橋狀況，並拍照做記錄。保安局長鄧炳強表示，初步無跡象顯示火警涉刻意破壞，起火原因須待消防調查。

電纜橋三組電纜和光纖電纜受損 機電工程署指，起火的電纜橋中三組電纜和光纖電纜受損。有工程師認為，可能是電纜絕緣體本身有問題。工程師學會電機分部代表勞偉籌表示，「絕緣的阻抗應該很大，如有問題，阻抗突然變到好低，有所謂『跳火』的情況，引致起火。甚麼原因令絕緣體阻抗低，其中一個可能是老化，會否有濕氣、雨水入內。」本身是中電高級顧問的選委界立法會議員陳紹雄則指，電纜橋屬30年前的建築，未到老化情況，電力系統亦有故障預測，如因需求過大超出負荷，系統應有警報，故相信要待調查事故原因。他又認為，政府將來應與相關機構做好事故預案及演練。 「緊急警示系統」被指形同虛設 今年3月，政府首次啟動「緊急警示系統」，以「響警報」式的手機短訊通知全港市民伊利沙伯醫院即日起成為定點醫院。對於今次停電影響達數十萬名居民的基本生活，有市民嘆猶如回到原始生活與世隔絕，不少市民及立法會議員都質疑政府未有善用該警示系統。立法會議員劉國勳批評，當局以過億公帑開發的緊急警示系統，在今次停電事件，竟然沒有啟動，直斥形同虛設，認為要跟進系統究竟由誰決定啟動。另一立法會議員張欣宇亦認為，政府應啟動緊急警示系統，因為事件影響到醫院、交通服務等，同時亦可提供求助電話。謝展寰則解釋，由於只涉及局部範圍停電，因此沒有發出。鄧炳強亦指，現時已有很多方法通知當區市民，使用緊急警示系統涉及全港市民，未必最適宜。

