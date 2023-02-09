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2023-02-09 04:30:30
日報

未用車輛貼 須補交隧道費 青沙月底推不停車「易通行」

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青沙管制區 易通行

青沙管制區的收費亭在實施「易通行」後將拆卸。(資料圖片)

政府計劃在各條收費隧道推出「易通行」不停車繳費服務，其中青沙管制區本月26日將率先實施，使用尖山隧道、沙田嶺隧道和大圍隧道的駕駛者，屆時可透過繳費貼遙距繳付隧道費，毋須再於收費亭停車或排隊付款。至於未能使用「易通行」的駕駛者，可在過隧道後14個工作日內，經信用卡、轉數快，或到便利店、客戶服務中心等親身繳費。

運輸署近年推展「智慧出行」計劃，包括容許車輛毋須停車繳費的「易通行」，目標今年內在所有政府收費隧道實施。青沙管制站本月26日清晨5時起，將率先實施「易通行」收費模式，駕駛者屆時可以透過車輛貼遙距繳付隧道費。政府另計劃今年首季，在城門隧道及獅子山隧道實施同樣安排。

3行車隧道要封閉3小時

由於駕駛者日後毋須再於收費亭停車或排隊付款，尖山隧道的所有人手收費亭及「快易通」車道將會取消。為配合新安排，實施前一日(25日)的晚上11時起，青沙管制區一帶會分階段實施臨時交通安排，包括實施前3小時臨時封閉尖山隧道、沙田嶺隧道、大圍隧道及其連接路，以便關閉收費亭設施和更改交通標誌、道路標記等。

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客戶服務中心 / 服務點

逾期交隧道費會收附加費

青沙管制站日後只可透過「易通行」繳付隧道費，運輸署表示，當系統自動車牌識別技術偵測到沒有「易通行」車輛駛經收費隧道後，會以電子方式向登記車主發出繳費通知，車主必須在14個工作日內，到「易通行」網頁或應用程式以信用卡繳費，或取得二維碼後經轉數快或7-11便利店用現金繳費。車主亦可到各個客戶服務中心或服務點(見表)繳費，惟逾期繳交將被徵收附加費。

運輸署提醒，其餘政府收費隧道暫時仍沿用舊有收費模式，駕駛者現階段毋須移除「快易通」標籤。服務商至今已向逾34萬名登記車主發出「易通行」車輛貼，署方指申請一般需時5個工作日，呼籲未申請的車主盡快申請。

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