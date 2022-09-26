未見復常路線圖！今起「0+3」幾時「0+0 」盧寵茂：要確保不路毀人亡

從海外地區或台灣來港人士，即日起毋須再到指定酒店接受強制檢疫，只需進行3日醫學監察，即「0+3」方案。醫務衛生局長盧寵茂昨透露，有條件放寬現行社交距離措施，但暫不適合再進一步放寬至「0+0」。有政府專家顧問則認為，本港長遠而言要與其他城市競爭，如無進一步疫情反彈可考慮放寬至「0+0」。醫管局前行政總裁梁栢賢指出，社交距離措施若未能同時放寬，對海外訪港旅客吸引力會大減。另外，5個餐飲協會昨去信政府，促請盡快放寬部分營業限制。

入境檢疫措施今早6時起放寬至「0+3」，抵港人士在機場快速測試呈陰性後，即可自行離開機場，其後要在抵港第2、4和6日接受強制檢測。當他們在機場接受的核酸檢測呈陰性後，其「疫苗通行證」將轉為「黃碼」，第2日的檢測如同樣呈陰性，翌日便會從「黃碼」轉回「藍碼」。不過，入境人士在抵港首7日仍要每日快測。

盧寵茂在一個電視台節目表示，現時社區檢測陽性比率約為1%，但抵港人士的比率仍是3%，認為抵港人士風險較本地高兩倍。近日相繼有專家建議，如輸入個案持續佔整體個案少於5%、不對醫療系統構成明顯壓力，就可放寬至「0+0」。盧寵茂不同意有關倡議，認為輸入個案或隨政策放寬而增加，如港府撤銷所有入境限制輸入個案或幾何級上升。

上屆政府在第五波疫情高峰回落後，曾經公布「復常路線圖」。盧寵茂表示，目前疫情變數太多，難以提出有關計劃，又比喻港府為正帶領700萬人走抗疫路的「總工程師」，政府須確保走每一步都不會「路毀人亡」，強調要記住第五波疫情的情況。現行社交距離措施下月5日屆滿，盧寵茂稱隨單日確診數回落、公立醫院非緊急服務快將恢復至八成，措施或有空間放寬。