未過渡至下屆政府 陳帆稱屬個人考慮

今屆特區政府任期即將完結，未過渡至下任政府的運輸及房屋局長陳帆今日（20日）出席參觀元朗過渡性房屋項目「博愛江夏圍村」第一期單位，活動後見傳媒表示，未有留下過渡至下屆政府是個人考慮，至於會否再以公務職位服務社會，則表示「等我思考吓先」。

現時公屋輪侯已打破6年，被問及過去數年擔任公職的感受，陳帆表示，現屆政府就公營房屋供應已做了不少工作，又重申已覓得足夠土地建屋，但由於公屋短時間未能到位，故正非常努力開拓過渡性房屋。他又指，所有工作都有進步空間，「沒有最好，只有更好」。

至於任內有否遺憾，陳帆稱過去5年與團隊均盡最大努力工作，以滿足社會期望，但時間有限，「我哋做到幾多，我相信大家都會見到同知道」。被問到為何未有留任下屆政府，陳僅稱是個人考慮，不宜回應。至於之後會否在其他公務職位服務社會，他回應指：「等我思考下先」。陳帆又說，他認識候任房屋局局長何永賢及運輸及物流局局長林世雄，又形容他們很有承擔及盡職，故對他們很有信心。

林鄭讚賞陳帆任內竭盡所能、任勞任怨

同場出席活動的還有行政長官林鄭月娥，林鄭在致辭中，特別提到現時距離她任期尚有10日，今天是與運房局局長陳帆最後一次一同出席公開活動。她讚賞陳帆任內竭盡所能、任勞任怨。對於近日順利通過運房局拆局，她稱已可證明陳帆過去5年間，一人兼負兩個局長的職位。

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