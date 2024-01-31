未開通醫健通戶口？現在可以去你附近的郵政局登記啦！一文看清開戶地點及好處

你開通醫健通戶口了嗎？最近政府於《施政報告》公布推出「醫健通+」，讓市民大眾可以擁有「健康紅簿仔」，將個人健康更好地掌握在自己及家人手上。「醫健通+」將會全面連接公私營醫護機構，為市民建立「一人一健康戶口」，令你可以建立一個私隱受保障的終身電子健康紀錄，助你統一存放公私營電子醫療紀錄、便捷地參與和跟進各項醫療服務、監測自身健康狀況和攜帶個人電子病歷跨境求診等，讓你安心又順心！本年度起市民使用政府健康服務，包括政府資助的疫苗接種計劃、長者醫療券計劃等，都陸續需要事先開立醫健通戶口，而為了令市民能更方便開通醫健通戶口，醫健通一直提供了多項途徑協助市民盡早完成登記程序。最近更在18間指定郵政局增添了開戶點，還未登記的市民，事不宜遲，隨時到就近的郵政局輕鬆辦理開戶，十分便利！ 十八區均有一間郵政局為醫健通開戶點 便利快捷！ 現在全港18區每區都有一間郵政局（詳見下表）提供醫健通開戶服務。你只需親身攜同身份證明文件，職員便可即時為你核實身份完成開戶程序。家長帶同16歲以下的兒童及其身份證明文件，一樣可以輕鬆為其開戶！如你和家人仍未登記醫健通，就立即行動，一起到以下郵政局開戶啦！

醫健通其他開戶途徑 線上線下任君選擇 除上述指定郵政局外，你亦可到醫院管理局（醫管局）或衞生署轄下的63個電子健康紀錄登記站、約4,800個私營醫護機構服務地點、位於九龍灣的電子健康紀錄申請及諮詢中心（諮詢中心）、以及定期於港九新界不同地點開設的8個醫健通流動登記站，進行身份核實開戶，真是「梗有一間喺左近！」。有關地址及辦公時間等詳情，只要瀏覽醫健通網頁就可以找到啦！ 如果不方便自己親身前往開戶，你亦可以透過網上、郵寄、傳真或諮詢中心的投遞箱遞交申請，並於表格上有關部份註明授權其他人士為你到上述地點遞交身份證明文件副本進行核實開戶。16歲以下兒童的家人及其同住的家人，同樣可以先為兒童遞交表格，然後帶備該兒童的身份證明文件副本到上述地點為其開戶。 如果你已年滿11歲並已經是「智方便」流動應用程式的用戶，開立醫健通戶口就更簡便了！你只需透過「智方便」於網上進行一站式登記及身份核實便可，即使你身處香港以外的地方，都可以隨時隨地完成整個開戶程序啦！ 此外，你可以於各個地區康健中心或康健站提交所需身份證明文件開通醫健通戶口並成為地區會員，便可接受他們的服務，例如參加健康講座、工作坊、運動班、以及去年十一月中政府推出的「慢性疾病共同治理先導計劃」等，為自己的「健康戶口」增值！ 下載醫健通流動應用程式 全面使用不同功能 完成醫健通開戶後，記得下載醫健通流動應用程式（流動程式），簡單幾步登入後，就可以使用全面功能，掌握和妥善管理你及家人的健康：

以下為你簡單介紹流動程式的部份功能： 添加及查閱疫苗紀錄 透過流動程式，除了可以查閱你在醫健通上的疫苗紀錄外，你亦可自行添加疫苗紀錄或運用手機拍攝功能上載針卡作補充資料，隨時翻查過去的疫苗紀錄也完全沒問題！

預約醫管局及衞生署轄下部份診所 現時流動程式已綜合不同公私營醫護機構的預約系統在「預約紀錄∕系統」功能下，方便大家預約不同診症。無論你想透過醫管局的「HA Go」，還是衞生署的服務系統預約，都可以輕鬆一鍵前往！

查閱長者醫療券計劃的餘額 想簡單快捷得知你的醫療券餘額？只要進入「醫療計劃」，就可以輕鬆查閱，最近的交易紀錄也有提供。家人亦可以在流動程式添加長者為「我的家庭成員」，隨時查閱有關紀錄，提醒他們使用餘額！

管理和整合血壓和血糖指數 血壓和血糖是健康的重要指標，定時檢查及有效管理都好重要。現時流動程式的「健康管理」功能可以讓你記錄血壓和血糖指數，同時為你整合相關健康報告，隨時下載及分享，供醫護人員和家人閲覽，一同守護你的健康！