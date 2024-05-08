本周六灣仔無人機上演60米巨型包山 328米長夜飛龍遊筲箕灣

本周六晚上星光璀璨！為慶祝譚公寶誕、佛誕及太平清醮等多個傳統節慶，本港未來幾日將有大型慶祝活動，重點活動將於周六(11日)出現，旅發局當晚8時在灣仔海濱對出舉行首場海上無人表演，將出現多幅如立體平安包山等以傳統節慶為主題的動態圖案。而筲箕灣則當晚6時出現一條長逾328米的夜光龍。
旅發局表示，周六晚的無人機表演，全長約10分鐘，屆時會由1,000架無人機拼湊出多幅以傳統節慶為主題的動態圖案，包括高約60米的巨型立體平安包山、醒獅、傳統花牌及廟宇祈福等。當晚６時至８時亦會於灣仔碼頭入口靠左空地，安排雪糕車向公眾及旅客派發雪糕，希望為市民送上祝福，增添節慶氣氛。局方又提醒無人機表演可能受天氣影響，呼籲公眾留意當局及相關部門網頁，取得表演最新資訊。
328米夜光龍有望創世界紀錄
此外，東區區議會、東區民政事務處及筲箕灣社團聯會周四起至17日一連9日在東區一帶舉辦慶祝「譚公誕」活動，期間會舉辦綜藝晚會、粵劇晚會、醒獅比賽及飄色巡遊等。配合活動今年逾70間餐廳和商店，將提供不同優惠。今年更首度加入「閃耀東區夜飛龍」，周六晚上6時於東區文化廣場舉行啟動禮，7時起步，屆時一條長328米的夜光龍將會在東區文化廣場出發，沿東大街往工廠街遊樂場。
筲箕灣社團聯合會主席許嘉雄指，以往日間普通舞龍的長度只有約90米長，今次夜光龍全長328米，使用超過900多米的燈帶，動員逾200多人參與舞龍，有望創世界紀錄，此外，亦會有250條充氣龍與夜光龍一同巡遊慶祝譚公寶誕。