本周六灣仔無人機上演60米巨型包山 328米長夜飛龍遊筲箕灣

本周六晚上星光璀璨！為慶祝譚公寶誕、佛誕及太平清醮等多個傳統節慶，本港未來幾日將有大型慶祝活動，重點活動將於周六(11日)出現，旅發局當晚8時在灣仔海濱對出舉行首場海上無人表演，將出現多幅如立體平安包山等以傳統節慶為主題的動態圖案。而筲箕灣則當晚6時出現一條長逾328米的夜光龍。

旅發局表示，周六晚的無人機表演，全長約10分鐘，屆時會由1,000架無人機拼湊出多幅以傳統節慶為主題的動態圖案，包括高約60米的巨型立體平安包山、醒獅、傳統花牌及廟宇祈福等。當晚６時至８時亦會於灣仔碼頭入口靠左空地，安排雪糕車向公眾及旅客派發雪糕，希望為市民送上祝福，增添節慶氣氛。局方又提醒無人機表演可能受天氣影響，呼籲公眾留意當局及相關部門網頁，取得表演最新資訊。