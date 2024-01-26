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2024-01-26 04:32:58
日報

本周溫急降 花農稱及時凍 桃花、蝴蝶蘭料準時開花賀新歲

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桃花

桃花較為怕熱，天氣太暖會很容易開花。(陳奕釗攝)

去年12月整體較正常溫暖，平均氣溫達攝氏19.1度，而剛過去的周二多區低見攝氏4、5度，嚴寒以後，下周氣溫稍為回升至最高20、21度；天氣如過山車速變，還有兩周便過年，或影響今年年花。有出售桃花的花農表示，本月初天氣仍然和暖，令到桃花已含苞待放，幸好周二天氣及時轉冷，桃花料只會早農曆新年一星期開花，仍能配合在農曆新年「花開富貴」；直言二十四節氣的大寒也不冷，會「幾大鑊」。

財記花園負責人郭先生指，天氣影響桃花開花，因桃花較為「怕熱」，太暖很容易開花；而今年忽冷忽熱，郭先生笑言「小寒(6日)無凍過，大寒就凍到應一應」，故桃花只會較農曆年早一星期開花，形容周二寒流是「及時凍」。

被問到如何物色靚桃花，郭先生教路「揀花要睇樹齡夠唔夠老」可看枝幹表面的皺摺夠多的話花朵也會較大。他又提醒桃花買回家後要十日才會開花，且首兩天桃花會吸更多水，用清水灌溉即可，不宜在水裏加入植物生長劑等其他物質；水控制得宜，桃花至正月十五仍可盛放。

蘭花

在溫室培植的蘭花不受氣溫影響。(陳奕釗攝)

至於蝴蝶蘭，種植蝴蝶蘭的千葉園創始人楊小龍指，溫室外的蘭花因氣溫變化而「殘啲」，但出售的花均在溫室培植，故可準時農曆年開花，不受氣溫影響。

至於如何令蝴蝶蘭開得更靚、壽命更長，楊小龍提醒，「蝴蝶蘭好似人，喜歡舒服的環境」，更笑言養蝴蝶蘭的夥記非常幸福，「夏天涼冷氣，冬天嘆暖氣」；建議市民買花後可放在陽光充足、氣溫宜人的位置，「簡單嚟講你坐邊，花就放你隔籬」。

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