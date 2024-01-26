本周溫急降 花農稱及時凍 桃花、蝴蝶蘭料準時開花賀新歲

去年12月整體較正常溫暖，平均氣溫達攝氏19.1度，而剛過去的周二多區低見攝氏4、5度，嚴寒以後，下周氣溫稍為回升至最高20、21度；天氣如過山車速變，還有兩周便過年，或影響今年年花。有出售桃花的花農表示，本月初天氣仍然和暖，令到桃花已含苞待放，幸好周二天氣及時轉冷，桃花料只會早農曆新年一星期開花，仍能配合在農曆新年「花開富貴」；直言二十四節氣的大寒也不冷，會「幾大鑊」。

財記花園負責人郭先生指，天氣影響桃花開花，因桃花較為「怕熱」，太暖很容易開花；而今年忽冷忽熱，郭先生笑言「小寒(6日)無凍過，大寒就凍到應一應」，故桃花只會較農曆年早一星期開花，形容周二寒流是「及時凍」。