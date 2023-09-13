本土研究社揭最少173間獨立屋疑霸佔官地　推算政府損失逾400萬元公帑

大潭紅山半島日前發生山泥傾瀉，揭發有獨立屋涉嫌僭建或霸佔官地。本土研究社調查本港多區獨立屋疑似違規佔用政府土地作私人富豪後花園的情況，在8個傳統獨立屋區發現至少173間涉嫌違規，並指有關案例平均佔用面積近600呎，以3元地租計算，估計政府每年損失逾400萬元公帑。

本土研究社透過2023年最新衛星圖，在8大傳統獨立屋區辨認疑似佔用官地情況，觀察當中獨立屋旁政府土地範圍內明顯人為開發痕跡，並與地政總署資料核對，確認有否涉及短期租約，如無則視之為「疑似違規佔用政府土地」。

紅山半島佔21間

研究發現，最少173間獨立屋有疑似違規霸佔官地的情況，其中紅山半島佔21間、大潭玫瑰園佔13間，大埔滘海景山莊亦發現16間，所發現的疑似霸官地案例平均佔用面積近600呎，部分個案涉事面積更較獨立屋本身的面積大。本土研究社以現時呎租3元計算，估計每年牽涉逾400萬元的公帑損失。

本土研究社續指，大潭玫瑰園、飛鵝山飛鵝花園、西貢雅都花園、九肚山金鞍花園和大埔滘海景山莊等，幾乎整個屋苑所有獨立屋均涉嫌霸佔官地。至於深水灣深水灣道61-63號、清水灣銀巒道Bougain Villa Gardens等，就涉嫌多戶霸地共享僭建公園；玫瑰園就普遍有獨立屋侵佔官地斜坡，涉破壞地質結構。

▼紅山半島暴雨後發生山泥傾瀉▼