本土研究社揭最少173間獨立屋疑霸佔官地　推算政府損失逾400萬元公帑

大潭紅山半島日前發生山泥傾瀉，揭發有獨立屋涉嫌僭建或霸佔官地。本土研究社調查本港多區獨立屋疑似違規佔用政府土地作私人富豪後花園的情況，在8個傳統獨立屋區發現至少173間涉嫌違規，並指有關案例平均佔用面積近600呎，以3元地租計算，估計政府每年損失逾400萬元公帑。
▼紅山半島有獨立屋懷疑僭建兼霸佔官地▼
本土研究社透過2023年最新衛星圖，在8大傳統獨立屋區辨認疑似佔用官地情況，觀察當中獨立屋旁政府土地範圍內明顯人為開發痕跡，並與地政總署資料核對，確認有否涉及短期租約，如無則視之為「疑似違規佔用政府土地」。
紅山半島佔21間
研究發現，最少173間獨立屋有疑似違規霸佔官地的情況，其中紅山半島佔21間、大潭玫瑰園佔13間，大埔滘海景山莊亦發現16間，所發現的疑似霸官地案例平均佔用面積近600呎，部分個案涉事面積更較獨立屋本身的面積大。本土研究社以現時呎租3元計算，估計每年牽涉逾400萬元的公帑損失。
本土研究社續指，大潭玫瑰園、飛鵝山飛鵝花園、西貢雅都花園、九肚山金鞍花園和大埔滘海景山莊等，幾乎整個屋苑所有獨立屋均涉嫌霸佔官地。至於深水灣深水灣道61-63號、清水灣銀巒道Bougain Villa Gardens等，就涉嫌多戶霸地共享僭建公園；玫瑰園就普遍有獨立屋侵佔官地斜坡，涉破壞地質結構。
▼紅山半島暴雨後發生山泥傾瀉▼
推算有疑似霸地達22年以上
本土研究社2017年曾發表報告，曾指出摩星嶺趙苑有明顯疑似霸佔官地作私人泳池情況，研究發現該官地仍明顯有人使用，並未有規範化，推算疑似霸地情況至少達22年以上。
本研促地政總署主動執管
本土研究社成員黃肇鴻表示，是次研究只納入明顯誇張疑似霸地的情況，亦未檢視全港所有獨立屋，故數字只是冰山一角，「只係計使用中，有種樹、擺櫈仔先計，荒廢狀態就冇計到。」他質疑，地政總署在一早擁有相關資料下，一直未有重視霸佔官地問題，紅山半島事件揭露霸佔官地僭建的危險性，署方應主動檢查獨立屋的違規狀況，並追討有關租金，「有啲個案霸咗20年以上，租出咗30蚊(租金)，唔應該只係收返佢1、2蚊(租金)，要收返真正嘅市值租。」
他又指，氣候變化無可避免，極端天氣將增多，削坡僭建地庫的做法增加斜坡的結構危險，今次事件已是警示，地政總署必須正視。《am730》已向地政總署查詢，正候回覆。