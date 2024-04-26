本地供應商展示環保餐具 供應商︰按菜式選餐具

首階段管制即棄塑膠餐具及產品的法例已實施，當中所有食肆禁止向堂食及外賣顧客提供膠刀叉等餐具，不少食肆改以紙、木或竹製餐具代替，但質素參差，惹來不少劣評。環保署綠色餐具平台昨安排4間本地環保餐具供應商，展示產品及示範使用方法，有供應商指，選擇餐具時，應按菜品款式而選擇合適餐具。但有供應商示範以竹刀鋸扒時，用以輔助的竹叉因屬「入榫式」設計，在示範期間兩度「自我分離」，最終仍成功將肉扒切開。
環保署設立的「綠色餐具平台」，為飲食業界和市民提供即棄膠餐具替代品資訊，平台昨舉行展示會，邀請4間供應商向傳媒展示使用相關綠色餐具，期間即場示範使用方法。坊間有批評替代餐具硬度不足如「木刀鋸唔到扒」；有供應商昨示範以竹刀鋸扒，但因餐具「入榫式」設計，須將兩部分拼埋才成為一般餐具，供應商示範鋸扒時，未知是否未完成組裝，鋸扒時用以輔助的竹叉就兩度「自我分離」。負責示範的蘇先生解釋，多次拆除再組裝後的餐具，榫位會變得脆弱；而設計拼接餐具是希望用盡物料，避免造成浪費。
之後他示範以紙「平羹」舀飯時，未能一羮舀飯；他笑指，「嗰飯都放咗好耐喎……無辦法啦，個飯都好硬，凍晒嘛，都放咗成個鐘。」最終經多次始成功舀飯。示範以紙飲管刺穿一些如珍珠奶茶等手搖飲品的膠膜時，則一次便用吸管刺穿膠膜。
糯米雞應用紙製飯羹
另一名供應商示範用紙製飯羹成功盛起糯米雞，負責人葉先生表示，之前有意見反映紙羹不能盛起糯米雞，主因該等紙羹是湯羹，故設計上有孤度，昨示範所用的紙製飯羹設計較「直身」，較容易盛起糯米雞。他認為，要視乎甚麼菜式去用甚麼形狀的餐具，食肆需要按不同餐款訂製不同款式的餐具。
料未來有更多經改良環保餐具
另一間供應商的負責人黃先生示範時，亦能一次以紙吸管刺穿手搖飲品的膠膜。對市面部分紙飲管被指容易變軟，無法使用，黃先生指，公司推出紙飲管已改良，「以往只用兩層紙，現在變成用四層」，又認為香港的環保餐具仍處於起步階段，相信未來會有更多更完善的產品。被問及有人反映紙飲管有味道，他稱「冇辦法，紙畢竟有紙味，膠都有膠味。」
綠色餐具平台指通過審批並載列在平台的產品，均符合管制計劃的非塑膠要求，並提高即棄塑膠餐具替代品市場的透明度。