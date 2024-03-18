本地培訓名額兩年內增一倍 發展局推「一專多能」課程助紓緩建造業人手需求

香港建造業近年面對勞動人口老化及人手不足的問題，由前線技工崗位到專業人員崗位的空缺高達逾 30,000 個。與此同時，香港即將進入建屋和基建高峰期，廣納人才成為業界當前首要任務。政府、建造業議會、工會及承建商正積極合作籌辦新人培訓及技術提升課程，最近更推出全新「一專多能」課程，讓現職工友學多門手藝，增加競爭力之餘，亦有利業界靈活調配人手。
建造業各個工種人手需求殷切 薪酬跑贏全港打工仔平均加幅
根據建造業議會(議會)最新《建造業人力預測報告》，預計今年業內需要額外20,000個熟練/半熟練工人、6,000個專業人員、4,500個技術員及2,000個工地監督人員。2027年的熟練/半熟練工人空缺更倍升至40,000個之多。為配合持續的人手需要，加薪幅度相對較高，去年建造業中的主要工種平均薪酬加幅已經達到 5 %，跑贏全港打工仔平均加幅。
培訓課程加入安全訓練及創科元素
為了吸引有志之士入行，政府於2022年向議會額外撥款10億元支援培訓工作。議會和合作培訓機構將2023/24學年至2027/28學年的建造業技術工人培訓名額目標，由2021/22學年的6,000個增加至每學年最少12,000個，兩年內把目標名額增加一倍。事實上，2023/24學年已提供15,700個名額，遠比目標為多。另外，培訓課程加入安全訓練及創科元素，包括學習使用「建築信息模擬」(BIM)和應用「組裝合成」建築法(MiC)，全面提升工人技能，應付未來行業需要。
「先聘請、後培訓」課程吸引新人入行
為鼓勵更多新人入行，建造業議會與承建商合作舉辦「先聘請、後培訓」在職培訓課程，由承建商先聘請學員在其工地工作，培訓則由承建商和議會合作提供。學員完成培訓後可獲安排參加工藝測試；通過測試後，即可獲取中工或大工資格。針對現職工人，議會與工會等培訓機構合作提供「技術提升課程」，協助工人成為中工或大工。
最新「一專多能」課程提升現職工友競爭力
最近發展局聯同議會及工會推出「一專多能」課程，讓工友進修多一項技能，提升就業競爭力，增加業界調配人手靈活性，解決人力不足問題。「一專多能」課程透過議會資助七成學費津貼，課時合共50小時，培訓機構可配合學員工作及生活情況安排課堂在平日、假日或晚上進行，彈性極大。議會今年首季率先在機電工種試行計劃，例如電氣佈線及水喉，提供約150個名額，而全年則合共400個名額。
傳承「百匠之師」魯班精神
今年是西環「魯班先師廟」建基140周年，這位春秋時代的巧匠以做事「規矩準繩」見稱，故被現今建造業界奉為祖師。香港魯班廣悅堂將會舉辦連串活動，包括「優秀工匠魯班獎選舉」、「魯班文化研討會」、「青年魯班選舉」、「魯班師傅誕『好夥記』晚宴」等，傳承一代匠人精神，提升工人的使命感及歸屬感，及鼓勵更多年輕人入行。