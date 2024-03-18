本地培訓名額兩年內增一倍 發展局推「一專多能」課程助紓緩建造業人手需求

香港建造業近年面對勞動人口老化及人手不足的問題，由前線技工崗位到專業人員崗位的空缺高達逾 30,000 個。與此同時，香港即將進入建屋和基建高峰期，廣納人才成為業界當前首要任務。政府、建造業議會、工會及承建商正積極合作籌辦新人培訓及技術提升課程，最近更推出全新「一專多能」課程，讓現職工友學多門手藝，增加競爭力之餘，亦有利業界靈活調配人手。

建造業各個工種人手需求殷切 薪酬跑贏全港打工仔平均加幅

根據建造業議會(議會)最新《建造業人力預測報告》，預計今年業內需要額外20,000個熟練/半熟練工人、6,000個專業人員、4,500個技術員及2,000個工地監督人員。2027年的熟練/半熟練工人空缺更倍升至40,000個之多。為配合持續的人手需要，加薪幅度相對較高，去年建造業中的主要工種平均薪酬加幅已經達到 5 %，跑贏全港打工仔平均加幅。