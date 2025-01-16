本地牙科畢業生今年四月起須作臨時註冊進行實習

政府宣布，《牙醫註冊條例》中與臨時註冊、實習及評核期相關條文，將於4月1日起實施。屆時本地牙科畢業生須作臨時註冊進行實習，而直接通過香港牙醫管理委員會許可試的非本地培訓牙醫，同樣須作臨時註冊經過評核期，才可在香港正式註冊。

相關實習人士或受評核的人士會獲得臨時註冊資格

立法會去年7月通過《2024年牙醫註冊（修訂）條例草案》，政府其後於去年底向立法會提交第二份生效日期公告，以先訂立後審議程序，並已於昨日通過審議期。



發言人指，現行法例並無規定牙醫須在註冊前經過實習或評核期，與醫生的做法截然不同。《條例》引入實習和評核期要求，旨在回應近年來牙醫業界的意見，加強本地牙科畢業生和非本地培訓牙醫於實際工作場景的臨牀經驗。有關安排對進一步提升牙醫的專業水平有莫大裨益。



相關實習人士或受評核的人士，會獲得臨時註冊資格，並獲聘任為合約牙醫，薪酬將參考公務員總薪級表30點的50%水平，以2024/25財政年度計算為每月35505元。期間他們將輪轉崗位，在資深牙醫督導下於不同服務單位工作，包括學童牙科保健服務、緊急牙科服務和醫院牙科服務等。順利完成實習或評核期後，可獲頒授經驗證明書，以作正式註冊。