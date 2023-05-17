本地球壇多番被揭懷疑打假波 有球員罰終身停賽

球壇再揭發懷疑「打假波」，而老牌球會愉園球員過往曾涉事，其中2009年起效力愉園的國援于洋，同年10月向四海流浪喀麥隆籍外援基藍馬提出打假波被拒，于在翌年被捕和起訴，最終被判囚10個月。

2013年11月該隊一場球賽被指不盡全力比賽，隨後球隊有9人被捕，其中3人遭起訴，其中來自克羅地亞的愉園外援球員沙沙麥斯被判囚12個月；球隊行政主任兼副領隊梁倬軒亦承認收受賭注投注罪，罰款4,000元。

其他球隊方面，2013年12月一場港甲賽事，球隊「屯門」國援李明在賽時頂入烏龍波，被外界質疑打假波，李即晚離開香港後失蹤，球隊其後亦終止李的合約，當時球隊領導層及主力亦集體離隊，最終球隊被暫停參與該球季餘下賽事。

前「香港足球先生」李威廉於2015年至2016年球季擔任「香港飛馬」預備組教練時，在一場賽事中串謀其他球員打假波，李承認受賄被判罰180小時社會服務令，案中另外4名被起訴球員則否認控罪，被裁定罪名不成立。

有球員亦因涉打假波而被終身停賽。香港青年代表隊成員姚韡於2011年11月與俄羅斯國家青年隊作賽前，企圖賄賂隊友打假波，被廉署起訴。姚韡最終被判入勞教中心，並遭足總判罰終身停賽。案件亦被製作成防貪教材。