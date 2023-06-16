本年度可編配公屋為2.41萬伙近年新低　招國偉料輪候時間不倒升

公屋一般申請者平均輪候時間跌至最新5.3年，房委會估算2023至24年度共有約2.41萬伙公屋單位可供編配，當中1.8萬伙編配予公屋申請者，估算編配量低於上年度實際編配的3.09萬伙，亦是2019至20年度以後最低估算，惟高於2020至21年度的實際編配數字的2.32萬伙。房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉表示，本年度估算編配數字較低，但與過去編配數字相距不算大，相信不會令輪候時間倒升。

房委會估算，2023至24年度共有約2.41伙公屋單位可供編配，包括約8,500個新單位及約1.56個回收單位，當中有1.8萬伙將編配予公屋申請者，佔比74.7%。按公屋聯會統計數字，本年度的預測編配數字是2019至20年度以後的低估算，亦較去年度估算的2.76萬伙為低，但仍高於2020至21年度實際編配數字的2.32萬伙。

上年度公屋編配數字較估算多11.9%

房委會又指，2022至23年度實際編配數字達3.09萬伙，較原先估算多11.9%。主要原因是受疫情影響，部分前年度編配的單位因入伙手續延遲，計算在上年度內，同時上年度回收單位亦多於估算約1 200個，主要來自租戶自願交還單位、終止租約及因購置資助出售房屋而交還公屋單位。

招國偉表示，本年度估算編配數字對比往年略低，但實際上與過去編配數字相距不算大，而新界有粉嶺皇后山邨、屯門菁田邨和和田邨正在編配，有助疏導輪候冊人數，相信不會令正在下跌的輪候時間倒升。