本月批不多於5個的士車隊牌照 林世雄：未來或不分紅綠的

政府早前推出的士車隊牌照計劃，共接15份申請。運輸及物流局長林世雄昨表示，預計本月可批出不多於5個牌照，車隊或需時籌備車輛及培訓司機；又稱日後的士車隊能以兩種模式收費包括「點對點」，或按錶收費並配以預約費，未來更可能不區分紅綠的士。另外，林世雄又指，政府正就規管網約車平台作供求研究，料年內完成，期望明年提出立法建議、任內完成規管。
林世雄昨早在電台節目上，解說的士車隊的運作。他指，車隊組成後，可使用兩個模式收費，其一是點對點收費，另一個模式是按錶收費並配以預約費，屆時市區及新界的士車隊，未必如現時般以紅、綠色區分。
林世雄又指，車隊須在車輛、司機培訓及管理等多方面提升服務，如車齡不超過3年、配備不同種類的無障礙設施、安裝車內攝錄裝置及提供電子收費系統等；未來運輸署網頁亦會列出的士車隊名單，方便市民查閱。
林世雄又提到，當局未有就預約費設定上限，期望由車隊和用家等市場自行調節，把預約費訂在合理水平。他指出，的士車隊必須有一個預約平台，提供多元化召喚服務，包括電話、網站或手機應用程式等，相信大部分車隊都會提供網約服務為主。
年內會完成研究網約車平台
另外，政府現時正研究規管網約車平台，林世雄稱香港公交網絡是「世界第一」，本港九成市民透過公共交通工具出行，局方須研究如何在維持公交系統高效發展的情況下，同時滿足市民對「點對點」服務的需求；當局目標在年內收集數據、完成研究，期望明年提出立法建議、在任內完成規管。他強調，過程一定會考慮平衡的士行業及市民利益，又指要進行供求研究和聽取各持份者意見，再決定如何發牌和規管網約車。