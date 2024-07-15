本月批不多於5個的士車隊牌照 林世雄：未來或不分紅綠的

政府早前推出的士車隊牌照計劃，共接15份申請。運輸及物流局長林世雄昨表示，預計本月可批出不多於5個牌照，車隊或需時籌備車輛及培訓司機；又稱日後的士車隊能以兩種模式收費包括「點對點」，或按錶收費並配以預約費，未來更可能不區分紅綠的士。另外，林世雄又指，政府正就規管網約車平台作供求研究，料年內完成，期望明年提出立法建議、任內完成規管。

林世雄昨早在電台節目上，解說的士車隊的運作。他指，車隊組成後，可使用兩個模式收費，其一是點對點收費，另一個模式是按錶收費並配以預約費，屆時市區及新界的士車隊，未必如現時般以紅、綠色區分。