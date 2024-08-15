本港人口753萬人較去年底增0.1%　4.4萬單程證人士移入

政府統計處公布，2024年年中香港人口的臨時數字為753萬1800人，與2023年年底比較上升0.1%，而與2023年年中比較則下跌0.1%。

2023年年中至2024年年中期間，出現約18000人的自然減少，即死亡多於出生，出生人數為3萬4400人，死亡人數為5萬2400人。同期內錄得1萬3800名香港居民淨移入，當中包括4萬4000名單程證持有人移入本港，淨移出的其他香港居民就有3萬零200名。

2024年年中的總人口中，常住居民佔728萬7400人，流動居民佔 24萬4400人。2023年年底人口修訂數字為752萬7900人，常住居民的數字修訂為724萬6400人，流動居民的數字則修訂為28萬1500人。