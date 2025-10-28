本港今年首三季罪案按年跌4.9%　詐騙案涉款56.4億元

鄧炳強說，在打擊非法勞工方面，政府在9月成立跨部門反黑工專責組，入境處亦推出舉報非法勞工熱線。（港台圖片）

本港今年首三季整體罪案數為有66585宗，按年下跌4.9%，破案率為26.3%，與去年同期相若。暴力罪案有6559宗，按年下跌16.4%。保安局局長鄧炳強說，大部分罪案都得錄得下跌，包括行劫、爆竊、傷人及嚴重毆打、盜竊案等，其中爆竊、行劫、傷人及嚴重毆打案再創歷史新低。

嚴重毒品案按年上升9.6%

鄧炳強說，詐騙案與去年同期的數字相若，而錄得主要升幅的罪案涉及嚴重毒品案，有935宗，按年上升9.6%，其中約三分一涉及依托咪酯，今年首三季有749宗，拘捕了919人，按年分別上升九倍和七倍，並檢獲28萬粒煙彈，按年上升超過五倍。