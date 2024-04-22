本港今起走塑食肆禁派膠餐具 謝展寰籲按菜式派合適餐具

今日是世界地球日，亦是本港正式實施管制即棄塑膠餐具及其他塑膠產品的日子；塑膠餐具或飲管及塑膠製棉花棒等禁售及派發。環境及生態局長謝展寰稱，新措施標誌着香港的「走塑」工作踏入里程碑，期間會派員巡視食肆及酒店賓館等受措施影響的處所，強調在6個月適應期內不會對違例者執法，以宣傳教育為主。近日有人關注非塑膠即棄餐具的品質，他指環保餐具有不同材質，建議餐廳按菜式，選擇合適餐具。

謝展寰稱，要成功落實「走塑」，業界的支持和參與至關重要。環保署長數徐浩光日前到訪數間大型連鎖食肆，知悉他們已為新法例作好準備。謝展寰亦在3月初曾到訪了一些食肆小店，兩間當時未轉用替代品餐具的小店現已購置非發泡膠餐盒和非塑膠餐具作取代。他又指，食肆及商店可善用新法例實施後的6個月適應期，盡快用完受管制的塑膠產品存貨，並訂購合適的替代品。市民在這段期間見到有食肆仍提供受管制餐具也不用驚訝，環保署在適應期提供相關建議和資訊，協助業界順利過渡。他期望，市民習慣自備餐具，實行源頭減廢。