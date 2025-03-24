本港僱員最新月薪中位數達2萬元按年增3.6%　一文睇清各行業人工中位數

本港僱員去年中的每月工資中位數為20,500元，比前年同期增加3.6%，當中男性和女性的月薪中位數分別為23,400元和18,100元，錄得4.0%和3.6%增幅。各行各業月薪中位數均同樣有增加，以「其他運輸、倉庫、郵政及速遞服務」增幅最大，達7.2%，其次為增加5.6%的「住宿服務」，餘下幅度介乎2.8%至5.2%不等。

餐飲服務月薪中位數1.53萬元

政府統計處公布去年收入及工時按年統計調查結果，去年5至6月本港僱員的每月工資中位數為20,500元，較前年同期的19,800元中位數高3.6%。當中，15至24歲組別月薪中位數為14,700元，按年增加5%，25至34歲月薪中位數為22,000元，按年升3.7%，35至44歲和45至54歲組別則分別為23,800元和20,800元。

根據不同職業組別，非技術工人月薪中位數為14,300元，「工藝及有關人員、機台及機器操作員及裝配員」就達24,000元。若按行業劃分，餐飲服務和「物業管理、保安及清潔服務」月薪中位數均按年升3.8%，分別達15,300元和14,700元，陸路運輸就增加3.5%至21,300元。

時薪中位數82.9元

時薪方面，去年5至6月本港僱員的每小時工資中位數為82.9元，按年增加2.8元，當中35至44歲人士時薪中位數最高，達97.2元。同期有23.7萬人時薪低於48元，其中1.2萬人更只有40元的時薪最低工資。按行業劃分，最高時薪中位數的是「教育及公共行政(不包括政府)」，達146.2元，金融及保險和建造業時薪中位數就分別為124.6元及110.7元，時薪中位數最低的行業是53元的「物業管理、保安及清潔服務」。

政府統計處表示，約有1萬間業務事業單位獲抽選參與統計調查，這項統計調查的目的，是就香港僱員的工資水平及分布、就業情況和人口特徵提供全面的數據。