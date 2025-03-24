本港僱員最新月薪中位數達2萬元按年增3.6%　一文睇清各行業人工中位數

本港僱員去年中的每月工資中位數為20,500元，比前年同期增加3.6%，當中男性和女性的月薪中位數分別為23,400元和18,100元，錄得4.0%和3.6%增幅。各行各業月薪中位數均同樣有增加，以「其他運輸、倉庫、郵政及速遞服務」增幅最大，達7.2%，其次為增加5.6%的「住宿服務」，餘下幅度介乎2.8%至5.2%不等。
餐飲服務月薪中位數1.53萬元
政府統計處公布去年收入及工時按年統計調查結果，去年5至6月本港僱員的每月工資中位數為20,500元，較前年同期的19,800元中位數高3.6%。當中，15至24歲組別月薪中位數為14,700元，按年增加5%，25至34歲月薪中位數為22,000元，按年升3.7%，35至44歲和45至54歲組別則分別為23,800元和20,800元。
根據不同職業組別，非技術工人月薪中位數為14,300元，「工藝及有關人員、機台及機器操作員及裝配員」就達24,000元。若按行業劃分，餐飲服務和「物業管理、保安及清潔服務」月薪中位數均按年升3.8%，分別達15,300元和14,700元，陸路運輸就增加3.5%至21,300元。
時薪中位數82.9元
時薪方面，去年5至6月本港僱員的每小時工資中位數為82.9元，按年增加2.8元，當中35至44歲人士時薪中位數最高，達97.2元。同期有23.7萬人時薪低於48元，其中1.2萬人更只有40元的時薪最低工資。按行業劃分，最高時薪中位數的是「教育及公共行政(不包括政府)」，達146.2元，金融及保險和建造業時薪中位數就分別為124.6元及110.7元，時薪中位數最低的行業是53元的「物業管理、保安及清潔服務」。
政府統計處表示，約有1萬間業務事業單位獲抽選參與統計調查，這項統計調查的目的，是就香港僱員的工資水平及分布、就業情況和人口特徵提供全面的數據。
▼去年5至6月按行業主類劃分的僱員每月工資中位數 (元)▼
- 製造 (不包括食品處理及生產)：19,600
- 電力及燃氣供應；污水處理、廢棄物管理及污染防治活動：31,000
- 建造：25,700
- 進出口貿易：20,800
- 批發：17,200
- 零售：14,500
- 陸路運輸：21,300
- 其他運輸、倉庫、郵政及速遞服務 (不包括本地速遞服務)：20,800
- 餐飲服務：15,300
- 住宿服務：18,000
- 資訊及通訊：27,300
- 金融及保險：32,800
- 地產活動 (不包括地產保養管理服務)：24,200
- 物業管理、保安及清潔服務：14,700
- 專業、科學及技術活動：27,900
- 行政及支援服務活動：19,600
- 旅行代理、代訂服務及相關活動：16,200
- 教育及公共行政 (不包括政府)：32,800
- 人類保健活動；以及美容及美體護理：21,500
- 雜項活動 (包括安老院舍、洗滌及乾洗服務、理髮及其他個人服務、本地速遞服務及食品處理及生產)：15,100
- 以上沒有分類的其他活動：18,900