本港僱員薪酬按年升3.5% 月薪中位數1.98萬

打工仔薪酬中位數有所上升。去年本港僱員月薪和時薪中位數分別為19,800元及80.1元，兩者均按年增加3.5%。當中，安老院舍、理髮和本地速遞等服務等「雜項活動」的月薪中位數升幅達5.5%，冠絕各行各業，餐飲服務和物業管理、保安及清潔服務則同錄得5%升幅。

政府統計處公布去年收入及工時按年統計調查結果，顯示去年5至6月僱員月薪中位數為19,800元，較前年同期的19,100元高3.5%；同一時期的僱員時薪中位數為80.1元，比前年的77.4元按年增3.5%。數據顯示，男性和女性去年的月薪中位數分別為22,500元和17,500元；年齡方面25至34歲月薪中位數按年升5%至21,200元，35至44歲則為23,500元，較前年高4.4%。