本港全年將辦逾300場會議展覽　丘應樺：有望回復甚至超越疫前

多項會議和展覽疫後重臨香港，商務及經濟發展局局長丘應樺今日(19日)表示，預計今年會舉行最少150場會議和160場展覽，展望今年會展業能夠回復甚至超越疫情前水平。他又說，部分疫情期間移師外地舉行的活動今年會重返香港，包括去年在阿聯酋杜拜舉行的亞太區皮革展、時尚物料展和時尚匯集，以及由新加坡重返的Vinexpo Asia酒展等。
活動首踏亞洲選香港反映優勢
丘應樺續說，韓國潮流文化活動KCON、美國流行文化和時尚展覽ComplexCon，以及航運界盛事超級樞紐博覽會(Super Terminal Expo)，將會在亞洲國際博覽館舉行。他指，活動首次在亞洲舉行便選址香港，反映香港會展業的優勢，強調香港已做好會展活動和迎接商務旅客的準備。
貿發局主席林建岳認為，會展活動是盛事經濟的重要一環，為香港帶來的收益不容忽視，又指今年會舉行約40項貿易展覽和會議。他承認，在現時環球經濟能力下，本地人和旅客的消費程度不及以往，但最重要是透過大型展覽或活動延長旅客逗留日數，「住多兩日使費會多咗好多。」
商務過夜旅客人均消費超整體兩成
政府去年7月推出14億元的定期展覽獎勵計劃，獎勵合資格定期展覽的主辦單位，目標在3年內向200場展覽提供獎勵。丘應樺稱，單是去年下半年已經舉辦61場展覽，按比例計算已超出原有目標，又稱截至上月已批出54份申請，涉及2.65億獎勵金額，共吸引到約8萬名參展商和逾120萬參觀人次。
丘應樺強調，大型國際會議和展覽在港舉行的同時，其帶來的高消費商務旅客，亦可帶動本港的住宿、餐飲、零售和娛樂等行業的經濟活動。他引述業界調查指，2018年會展業為香港經濟貢獻586億元，佔本地生產總值2.1%，亦創造了7.7萬個全職職位，而旅發局亦統計2019年有169萬名過夜的會議、展覽及獎勵旅遊旅客，人均消費約7,200元，比整體過夜旅客高23%。