本港全年將辦逾300場會議展覽　丘應樺：有望回復甚至超越疫前

多項會議和展覽疫後重臨香港，商務及經濟發展局局長丘應樺今日(19日)表示，預計今年會舉行最少150場會議和160場展覽，展望今年會展業能夠回復甚至超越疫情前水平。他又說，部分疫情期間移師外地舉行的活動今年會重返香港，包括去年在阿聯酋杜拜舉行的亞太區皮革展、時尚物料展和時尚匯集，以及由新加坡重返的Vinexpo Asia酒展等。

活動首踏亞洲選香港反映優勢

丘應樺續說，韓國潮流文化活動KCON、美國流行文化和時尚展覽ComplexCon，以及航運界盛事超級樞紐博覽會(Super Terminal Expo)，將會在亞洲國際博覽館舉行。他指，活動首次在亞洲舉行便選址香港，反映香港會展業的優勢，強調香港已做好會展活動和迎接商務旅客的準備。