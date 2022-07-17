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2022-07-17 22:59:39

本港去年錄得2萬宗詐騙案 網購騙案佔四成

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郭嘉銓表示去年共錄得1.9萬多宗騙案，當中逾七成與網上騙案有關。

郭嘉銓表示去年共錄得1.9萬多宗騙案，當中逾七成與網上騙案有關。

警務處助理處長郭嘉銓今日出席香港新聞博覽館網上講座時表示，警方於2021年錄得近2萬宗詐騙案，較10年前上升近3倍。其中七成個案與網上騙案有關，主要與網上購物、情緣、投資及求職有關。

郭嘉銓稱，2021年錄得網上購物騙案6,120宗，佔全部網絡詐騙個案逾四成，其次包括網上情緣、投資及求職等騙案。他指騙徒一般假扮賣家，在不同社交平台訛稱出售商品，包括海鮮、主題公園門票、電腦產品等，以減價、限購及外地代購等招徠，誘騙買家把款項存入指定戶口才能取貨，拒絕當面交收，當收款後失去聯絡他補充，這些社交平台專頁只會經營很短的時間，也沒有提供地址或電話等資料，又會聘用打手給予好評，製造有很多人購買的假象。

此外，他稱部分不法分子亦會假冒買家，給予受害者空頭支票或入數紙，故建議市民收款時可確定款項是否存入銀行可用結餘戶口，及光顧官方平台或信譽良好賣家選擇當面交收或貨到付款的交易方式，並以賣家提供的貨品圖片作「反搜尋」，核實圖片的真確性，以免受騙。

小心應徵「訂單處理員」墮刷單騙案

此外，他指出刷單騙案成為今年上半年求職騙案主要手法。騙徒聲稱招聘「訂單處理員」，要求受害人假扮買貨提升網店銷量，在網上刊登招聘廣告，受聘人只需將指定貨品加入網店的購物車， 再將貨款存入騙徒的銀行戶口，便可賺取佣金回報。當取得受害人信任後，騙徒會加大交易金額，當貨款存入其戶口後，便不翼而飛。他提醒市民利用可靠求職平台尋找工作，並了解提供空缺職位的公司背景和業務性質。

郭嘉銓指，過去1年反詐騙協調中心為受害人攔截合共20億元款項。惟是否能成功追回金額，取決於市民是否盡快報案。

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