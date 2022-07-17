本港去年錄得2萬宗詐騙案 網購騙案佔四成

警務處助理處長郭嘉銓今日出席香港新聞博覽館網上講座時表示，警方於2021年錄得近2萬宗詐騙案，較10年前上升近3倍。其中七成個案與網上騙案有關，主要與網上購物、情緣、投資及求職有關。

郭嘉銓稱，2021年錄得網上購物騙案6,120宗，佔全部網絡詐騙個案逾四成，其次包括網上情緣、投資及求職等騙案。他指騙徒一般假扮賣家，在不同社交平台訛稱出售商品，包括海鮮、主題公園門票、電腦產品等，以減價、限購及外地代購等招徠，誘騙買家把款項存入指定戶口才能取貨，並拒絕當面交收，當收款後失去聯絡。他補充，這些社交平台專頁只會經營很短的時間，也沒有提供地址或電話等資料，又會聘用打手給予好評，製造有很多人購買的假象。

此外，他稱部分不法分子亦會假冒買家，給予受害者空頭支票或入數紙，故建議市民收款時可確定款項是否存入銀行可用結餘戶口，及光顧官方平台或信譽良好賣家、選擇當面交收或貨到付款的交易方式，並以賣家提供的貨品圖片作「反搜尋」，核實圖片的真確性，以免受騙。

小心應徵「訂單處理員」墮刷單騙案

此外，他指出刷單騙案成為今年上半年求職騙案主要手法。騙徒聲稱招聘「訂單處理員」，要求受害人假扮買貨提升網店銷量，在網上刊登招聘廣告，受聘人只需將指定貨品加入網店的購物車， 再將貨款存入騙徒的銀行戶口，便可賺取佣金回報。當取得受害人信任後，騙徒會加大交易金額，當貨款存入其戶口後，便不翼而飛。他提醒市民利用可靠求職平台尋找工作，並了解提供空缺職位的公司背景和業務性質。

郭嘉銓指，過去1年反詐騙協調中心為受害人攔截合共20億元款項。惟是否能成功追回金額，取決於市民是否盡快報案。