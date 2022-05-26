本港吸煙率降至9.5%首錄單位數 食衛局考慮再擴禁煙區

去年本港吸煙率為9.5%，低於2019年的10.2%，是有記錄以來首次跌至個位數，當中男性每日吸煙率，由18.1%下降至去年的16.7%，女性由3.2%下降至3%，吸煙人士每日平均吸12.7支煙。吸煙人口一半為50歲以上人士，兩成半為40至49歲。使用另類吸煙產品的人數，則由2019年的7,200人，升至去年的1.75萬人，佔吸煙人士總數0.3%。

食物及衛生局長陳肇始表示，本港吸食傳統煙人口比例有所下降，反映立法、徵稅、執法、教育取得成效，但吸食電子煙、加熱煙等另類產品的人數增加，預計上月底禁止進口和售賣後會有所下降。

陳肇始引述外國及本地研究數據指，吸煙導致慢性病，對本港醫療體系造成壓力，政府將會積極研究「煙草終局」具體措施，目標本港2025年吸煙率降至7.8%。

禁售另類煙草產品條例至今拘捕7人

接觸二手煙方面，當中近九成半受訪者表示，在接受訪問前7天曾於行人街道接觸二手煙；其次是大廈或處所出入口，有55%；車站等交通工具等候區則有近四成。 陳肇始表示，當局正考慮多項措施，包括擴展禁煙區至交通工具等候區，設立場所管理人負責制度，允許負責人在私人地方劃定小範圍吸煙區、禁止在煙草產品添加味道、加入全煙害包裝，以及參考其他地方經驗，規管購買煙草產品的合法年齡等。

衛生署署長林文健表示，本港由上月底起，禁止進口、售賣另類煙草產品，條例生效後，當局在旺角、元朗三個售賣另類吸煙產品地點，檢獲100部電子煙或加熱煙機、6,000盒含尼古丁的煙彈，並拘捕7人。控煙酒辦處理了30多宗旅客帶有關違法產品入境，另有3宗郵包藏有有關產品的案件，當局亦就有人於法定禁煙區使用另類吸煙產品，發出約40張告票。