本港唯一紙包飲品盒回收廠不獲續約　新加坡招手邀設廠

全港唯一一間紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」，其位於元朗工業邨的廠房租約年底屆滿，近日更接獲業主科技園公司通知，拒絕續租。環保署對事件表示不知情，稱會向有關方面了解。該公司創辦人明言不夠時間覓地搬遷，最壞打算是結業，意味本港將失去紙包飲品盒唯一回收渠道，估計每月約有100公噸紙包飲品盒，以及約1000公噸廢紙棄置堆填區。而新加坡獲悉事件後，亦已招手邀請其公司到當地設立回收廠，協助當地回收業發展。

新加坡反招手邀往當地設廠

「喵坊Mil Mill」現時設廠於科技園，廠房投資額約1000萬元，當中興建成本佔700萬元，租約由2019年1月至2021年12月，今年續租1年。扣除前期建造工程，該廠由2019年10月起營運，至今實際運作僅約3年。「喵坊Mil Mill」創辦人葉文琪向《明報》稱，廠房最初回收量受新冠疫情影響，每日回收量僅約1公噸。而近期疫情放緩，加上「綠在區區」收集量增加，回收量漸入佳境，回收量升至約3公噸，佔全港棄置量約4%(以2020年數據推算)。

惟近日，公司接獲科技園公司通知，廠房租約在年底屆滿後將不再續約，葉文琪對科技園決定表示遺憾，又指由於廠房機器十分巨大，搬遷成本幾乎等同重新購買。不過，他仍盼在港繼續投資回收廠，但若找不到合適地點，最壞情況是終止香港紙包飲品盒回收業務。他透露，新加坡已邀請他到當地設立回收廠，協助當地回收業發展。

環保署：對事件不知情

科技園公司回覆時指，與資訊機密處理有限公司(SSID)於2019年簽訂之短期租約已完結，經過溝通，去年作出特別安排續約1年，強調會繼續與SSID協商其遷出時間，按需要再給予寬限期。科技園公司又指，去年已將3個工業邨重新定位為創新園，致力推動「再工業化」發展，會根據相關原則謹慎規劃創新園用地；環保署則對事件表示不知情，稱會先向有關方面了解，需否提供協助。

資訊機密處理有限公司(SSID)於2019年在元朗創新園設立「喵坊Mil Mill」回收廠，佔地逾2萬平方呎，處理無法直接出口外地或回收價值較低的廢紙和紙包飲品盒，並將它們製成濕漿，再造成廁紙和抹手紙等。環保署數字顯示，2020年棄置堆填區的紙包飲品盒逾2.4萬公噸，以每個盒重約15克計算，約等於16億個。

「喵坊Mil Mill」廠房(多圖)